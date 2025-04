À Perpignan, ce festival met à l’honneur la culture gitane pour une troisième édition

Du 6 au 11 avril 2025, aura lieu la troisième édition du festival gitan « D’a Saint Jaume Sem ! », à Perpignan. Au programme des festivités : plusieurs concerts, une pièce de théâtre et une guinguette pour découvrir l’histoire de la communauté gitane. Un événement organisé par le Comité d’Animation Place du Puig et la Casa Musicale.

Cette année encore, la Casa Musicale met à l’honneur le festival de Mambo. Au programme, six jours d’animations pour une immersion au cœur de la culture gitane, que nous présente Rébecca Bouillou.

Mambo, alias Joseph Saadna, s’occupe du comité d’animation Place du Puig. L’organisateur du festival, très investi dans la vie du quartier Saint-Jacques, a été musicien professionnel de rumba pendant 40 ans. Au cours de sa carrière, il a rencontré de nombreux artistes en France et en Espagne. Le « D’a Saint Jaume Sem ! », – littéralement, « Nous sommes de Saint-Jacques » – n’est pas un festival qui se destine uniquement à la communauté gitane, c’est ouvert à tout le monde ! », insiste-t-il.

Un festival gitan à la Casa Musicale de Perpignan

Parmi les personnalités présentes cette année, le musicien de renommée Titi Robin se produira avec Roberto Saadna et Francis Varis, jeudi 10 avril, dès 20h30. « Titi Robin est connu dans le monde entier », nous affirme Mambo. À ses côtés, Roberto Saadna, une figure incontournable de la rumba catalane issue du quartier Saint-Jacques et l’accordéoniste Francis Varis. Le trio propose une musique aux influences tziganes, orientales et européennes.

Un deuxième groupe se produira dans la soirée avec à sa tête Delvis Bellocq, le musicien venu spécialement de la région de Toulouse. Au programme, du swing manouche, un genre musical et une danse qui tire ses racines du jazz.

Pour cette troisième édition, deux soirées spéciales seront organisées : « une soirée payo* et une soirée gitane », annonce Mambo. Le vendredi 11 avril, la chanteuse Marina Garcia proposera un concert mêlant le flamenco de ses origines à des sonorités urbaines modernes. En deuxième partie de soirée, le groupe Los Graciosos jouera ses morceaux revisitant avec originalité le répertoire traditionnel de la rumba catalane.

« Avoir deux soirées un peu différentes c’est le top ! Le but du festival, c’est que gitans et payo se rencontrent, qu’il y ait une mixité », souligne Mambo. « C’est aussi l’esprit de la guinguette où la nourriture est préparée par les familles du quartier. » La soirée débutera mardi 8 avril, à 19h 30. À l’occasion de la journée internationale du peuple gitan, la rumba catalane sera mise à l’honneur. Guitares, chants et cajón rythmeront la soirée pour une plongée totale dans le monde des juergas gitanes.

Un concert symphonique qui reprend les codes de la rumba

L’organisateur du festival travaille également sur un projet au long cours : la création d’un orchestre symphonique de rumba. Avec des intervenants de la Casa Musicale, Mambo et son fils forment de jeunes musiciens sur la création d’un répertoire de musique rumba. « L’année prochaine, ils vont collaborer avec l’orchestre symphonique du Conservatoire », annonce Rébecca Bouillou. « Nous préparons la restitution d’un concert symphonique, qui reprendra les standards de la rumba. »

Sacré challenge pour Mambo. En effet, le répertoire rumba se transmet oralement, « et les élèves du Conservatoire ne savent travailler que sur partition ! Nous n’écrivons pas la musique, nous la chantons. J’aurais aimé apprendre le solfège, mais quand tu ne le maîtrises pas depuis l’enfance, ça devient compliqué », nous confie le musicien.

Une pièce de théâtre pour déconstruire les préjugés

Cette année, une pièce de théâtre sera présentée au public, le dimanche 6 avril, à 17h 30. « Le spectacle Pink ! , proposé par la Compagnie de la Chouette, relate la rencontre entre une gitane employée de ménage, un comédien d’origine roumaine et une metteuse en scène. La pièce questionne avec humour nos préjugés et la construction de nos identités », présente Rébecca Bouillou, directrice de la Casa Musicale. Un projet né au cœur de la cité Gély, quartier de Montpellier, dont la population est majoritairement gitane.

Depuis trois ans, le succès du festival est grandissant. La première édition, en 2023, avait rassemblé près de mille personnes sur les deux dates. En 2024, l’événement a réuni 1100 personnes. « La Casa Musicale accompagne tous les porteurs de projets, quels qu’ils soient. Des musiques électro à la rumba gitane », souligne la directrice. À travers ce festival, on a plein de choses à raconter. La rumba, c’est le quotidien de la Casa. »

*Un payo est une personne qui ne fait pas partie de la communauté gitane.