Article mis à jour le 27 septembre 2024 à 11:40

Les festivités de la 36e édition commencent dès ce vendredi 27 septembre avec deux événements rue de la Cloche d’Or. À partir de 16h30, les dessinateurs Ralph Meyer, Rubén Pellejero, Elric et Jeff Pourquié seront présents pour une séance de dédicaces chez « Bédé en Bulles ». Nul besoin d’aller bien loin pour le happening musical de Radiola puisque le groupe se produira juste en face devant le disquaire « Cougouyou Music » à 18h.

Les amateurs de bande dessinée seront encore comblés cette année. Le festival réunit à nouveau de grands noms de la BD comme Torrents, Toni Benages ou encore Jakupi et bien d’autres. Ces auteurs seront présents pour des séances de dédicaces, des rencontres et des échanges avec leurs fans. Mais la tenue du festival permet aussi de trouver LA pièce manquante à sa collection.

« C’est l’occasion pour les gens, une fois dans l’année, de pouvoir voir autre chose que ce qu’ils ont l’habitude de voir. Parce qu’il y a des disquaires partout, comme par exemple les Américains. Et il y a aussi des objets introuvables. Les amateurs profitent de ce festival pour passer leur commande et un an après, ces gars-là leur ont trouvé », raconte Jean Casagran, fondateur du festival.