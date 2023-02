Cécile Hernandez, une championne engagée contre la stigmatisation du handicap

C’est d’ailleurs elle qui l’a imaginé. La sportive de haut niveau le voulait plus inclusif que le sempiternel fauteuil roulant. Les handicaps, en effet, ne se voient pas toujours. À commencer par le sien : « Je suis atteinte de sclérose en plaques depuis vingt ans. Aujourd’hui je marche et la plupart du temps au fil de la journée mon handicap ne se voit pas. »

Un personnage non genré, debout mais dont on peut comprendre qu’il vacille, en raison des légers tremblements du dessin. Lorsqu’il est fait mention de handicap , sur les places de stationnement où sur les portes des toilettes des restaurants, c’est ce logo que Cécile Hernandez souhaiterait apercevoir.

Notre société validiste – c’est-à-dire pensée pour des personnes valides – qui contraint celles atteintes de handicap à devoir sans cesse s’adapter et à subir des discriminations, a fait du fauteuil roulant le totem de l’invalidité, effaçant dans nos esprits la pluralité des situations de vie.

« La stigmatisation de ce fauteuil roulant tout le monde en souffre : l’été dernier, je me suis fait agresser par une femme parce que j’étais garée sur une place handi alors que j’avais le droit. Moi, je suis debout et je marche mal, il y a des gens qui ont des handicaps sensoriels, d’autres des handicaps psychiques et psychologiques invalidant. Ce logo c’est pour montrer que tu peux être debout mais fragile, il peut englober plein de choses ».