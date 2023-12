Article mis à jour le 19 décembre 2023 à 10:00

Il y a 10 ans, Olivier Baldomero lançait Take It Radio. L’objectif ? Initier la jeunesse au monde des ondes. Arpentant le département des Pyrénées-Orientales, cette web radio associative cherche à susciter la curiosité des jeunes et à aiguiser l’esprit critique.

La naissance d’une radio pour les jeunes

Le projet date de 2013. Olivier Baldomero, actuel directeur de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux (FDFR) du 66, se lance un challenge, celui de créer une web radio destinée aux jeunes du Pays catalan. « Ancien professionnel de la radio, j’ai eu l’opportunité de travailler pour une fédération d’éducation populaire qui m’a appris à utiliser la radio comme un outil éducatif auprès d’enfants et de jeunes. Quand je suis arrivé dans le département, j’ai été attristé de voir qu’aucune radio locale ne permettait de monter des projets de ce type ». Ambitieux, il décide alors de créer, avec l’aide d’un jeune en service civique, sa propre radio.

Le 5 avril 2014, Take It Radio ouvre son antenne sur le web. « Nous avons commencé par quelques émissions, quelques invités et surtout la diffusion de groupes de musique du département » s’enthousiasme le créateur. Une preuve qu’avec peu de ressources et du matériel limité, tout est possible. Petit à petit, avec les subventions et les bénévoles, Take It Radio prend de l’ampleur. Le 5 avril 2024, Take It Radio fêtera ses 10 ans.

Un studio ouvert à tous, alors à vos propositions !

Si l’attrait pour la radio chez les jeunes reste bien présent, la Covid-19 est passée par là. Après la crise, une tendance s’est installée. Les bénévoles se sont faits rares au profit des stagiaires et des services civiques. Godjevo, 16 ans, en stage à la web radio nous confie : « C’est la deuxième fois que je reviens à Take It Radio, je suis ravi d’être ici. Comme je me dirige vers le cinéma, j’ai adoré mettre en place une chronique sur Marilyn Monroe ». Alice, 19 ans en service civique est enthousiaste. « J’adore les émissions qu’on diffuse, mais ce que j’aime par-dessus tout c’est la partie éducation culturelle auprès des jeunes avec nos ateliers radio ! ».

La radio comme outil à l’éducation populaire

Take It Radio s’inscrit dans le projet à visée éducative, « Parole de jeunes ». Pierre-Loup, Godjevo et Alice, partent à la rencontre des jeunes du département pour présenter ce drôle d’outil. Avec pas moins d’une cinquantaine d’interventions par an, le fondateur de Take It Radio propose à des groupes de jeunes de créer leur propre émission. Sur une journée, le principe de la radio est abordé sous toutes ces formes. Les jeunes choisissent le sujet, constituent le fil conducteur, décident du format et débutent les recherches documentaires. L’objectif premier est de présenter l’outil radio tout en élevant le débat et le sens critique des participants.

En juillet 2023, l’association a expérimenté le projet « Été culturel », une « réussite » selon Pierre-Loup qui a animé durant les grandes vacances cet atelier. Il rappelle l’importance de rendre la culture plus accessible auprès des enfants et des adolescents qui ne partent pas en vacances. En partenariat avec l’IDEA*, l’association a proposé des ateliers radios à base d’écoutes commentées, des interviews et même des concerts. Pour retrouver tous ces projets, rendez-vous sur https://takeitradio.fr/le-direct-session-jeu-de-role-en-live-par-marc/.

*L’Institut Département de l’Enfance et de l’Adolescence