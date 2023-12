Perpignan, en attendant son tribunal, la justice inaugure un site provisoire

Article mis à jour le 1 décembre 2023 à 09:24

Ce 30 novembre 2023, les acteurs de la justice des Pyrénées-Orientales inauguraient un nouveau site, le 6e, qui devrait accueillir la juridiction durant les travaux d’agrandissement et de rénovation du tribunal Arago en centre-ville de Perpignan. Ce bâtiment provisoire, loin des Algecos traditionnels est pour l’ensemble des personnalités présentes, «une prouesse technique» qui aura nécessité un investissement conséquent de plus de 3,5 Millions d’euros.

Autour du ruban tricolore, le premier président du tribunal de Montpellier et le maire de Perpignan, ciseaux en main, s’apprêtaient à consacrer le nouveau site. L’ensemble des acteurs de la justice catalane se réjouit de l’inauguration de ce site de 3.000 M2 qui répond à toutes les normes d’accueil pour les victimes et de sécurité pour les détenus.

Un «préfabriqué de luxe» pour «les mal-logés de la justice» des Pyrénées-Orientales

L’expression est de Tristan Gervais de Lafond, premier président du tribunal de Montpellier. Le site étant situé au 290 avenue de l’Abbé Pierre, le magistrat a fait immédiatement le lien entre le combat pour les mal-logés de l’Abbé Pierre et les conditions matérielles de la justice dans les Pyrénées-Orientales.

«Le grand combat de l’Abbé Pierre était celui des mal-logés et des sans-abris, moi je me suis occupé des mal-logés et des sans-abris de la juridiction. Je trouve la symbolique intéressante.» Des propos lancés en mode boutade, mais qui n’en demeurent pas moins une réalité. Pierre Viard, le président du tribunal de Perpignan confiait, «actuellement la justice est rendue dans des bâtiments dispersés, mais surtout vétustes, inadaptés et trop petits.»

Loin de ressembler à l’image d’Épinal de l’Algeco, le site numéro 6 de la justice de Perpignan a les propriétés techniques et le confort d’un bâtiment pérenne avec l’avantage d’une livraison rapide. En effet, les modules préconstruits en amont par une entreprise toulousaine et amenés sur site réduisent considérablement le temps de construction. Le président du tribunal de Montpellier se réjouit de la rapidité de la mise à disposition. «Si les Chinois, sont capables de construire un hôpital en 10 jours, je ne vois pas pourquoi il nous faudrait 10 ans pour construire un pré-fabriqué, même de luxe.»

Le nouveau tribunal agrandi et rénové attendu pour 2030

Si l’inauguration du bâtiment provisoire réjouit, c’est surtout parce qu’elle marque une nouvelle étape dans le processus d’amélioration des conditions de la justice dans le département. Pour le président du tribunal, l’ouverture du site de l’Abbé Pierre est porteuse de grands espoirs, alors que dans le même temps le concours d’architecte du Palais Arago est enfin lancé et que le résultat est attendu pour le printemps 2024.

Le bâtiment inauguré en cette fin novembre s’articule autour d’une grande salle d’audience qui accueillera les premiers procès d’assises dès le 15 janvier 2024. Autour de la salle d’audience, la salle des pas perdus, un vrai bureau d’aides aux victimes, plusieurs boxes dédiés aux échanges entre avocats et leurs clients et cinq cellules sont également équipées, dont deux collectives.

Dès 2027, une extension verra le jour pour accueillir l’entièreté de l’activité du tribunal de Perpignan et l’ensemble devrait offrir 7.000M2 aux personnels de la justice des Pyrénées-Orientales. Selon Pierre Viard, «ce nouveau site est la première concrétisation du futur palais de justice que plus personne n’espérait et que nous voyons se profiler maintenant avec confiance à l’horizon 2030.»