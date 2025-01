Le 31 janvier 2025, des étudiants de l’Ecole 42 lancent 38bis, une application qui ambitionne de rassembler toute l’offre événementielle festive de Perpignan et ses alentours sur une même plateforme interactive. L’occasion pour Made in Perpignan de rencontrer l’un des créateurs d’une application qui se veut unique en son genre.

« Quoi faire, où, et quand »

Au téléphone, Aymeric, 22 ans, l’un des fondateurs de 38bis, se souvient. « Il y avait ce petit bar, rue de la soif à Canet. C’était le début de l’été. Ce soir-là, il n’y avait pas grand monde. Ils faisaient cette promotion, cocktail à 2€ pendant une heure. On y est, on profite de la promo, on fait une petite vidéo promotionnelle. Il n’y avait quasiment personne dans le bar. On poste la vidéo [sur 38bis], et on revient la semaine d’après. Le bar était plein », sourit le jeune homme. « Quand on est arrivés, plein de gens nous ont dit qu’ils étaient là grâce à nous, et que c’était cool ce qu’on faisait. C’est vraiment la première fois qu’on pouvait toucher du doigt notre impact ».

Derrière la voix d’Aymeric, on entend rire et discuter. 38bis, c’est un projet de camarades d’école, devenus amis, colocataires, puis collègues : Aymeric, Valentin, Lucas, Marco, Lou et Hugo. « Trois Perpignanais et trois Toulousains », précise le jeune homme. « On s’est retrouvés à [l’école] 42, face au problème que tous ceux qui arrivent dans une nouvelle ville rencontrent : Quoi faire, où, et quand ». Leur colocation se situait au numéro 38bis. C’était pour eux un lieu synonyme de joie et d’amitié. Le nom de leur entreprise commune était tout trouvé.*

« La manière de consommer l’événementiel a changé »

L’application a pour vocation de rassembler toute l’offre événementielle festive au même endroit, jusqu’ici fractionnée et parfois peu actualisée, entre guides papier, médias et offices du tourisme. « La manière de consommer l’événementiel a changé », explique Aymeric. « Tout est plus « numérique », plus instantané. Les autres formats commencent à devenir limitants ». L’ambition de 38bis est de devenir une référence, pour les organisateurs d’événements festifs d’offrir une carte interactive des événements, des réductions exclusives et la possibilité de créer des souvenirs partagés par les utilisateurs de l’appli.

« Quand on pense à l’amour, on pense à Tinder. Pour la billetterie en ligne, on pense à Eventbrite ou Ticketmaster. Quand on pense voyage, c’est Polarstep. Mais quand on pense à l’événement, aucune référence n’existe réellement ».

Aymeric et ses collègues ont terminé le tronc commun du cursus particulier de l’Ecole 42, installée depuis fin 2022 dans le centre-ville de Perpignan. Lors de leur stage d’étude, ils ont décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat. L’UPVD les accueille alors dans son incubateur, offrant locaux et soutien financier.

D’abord, 38bis prend la forme d’une page Instagram et d’un compte TikTok. « Au début, [les organisateurs d’événements] nous voyaient arriver d’un œil presque moqueur, ils se disaient ‘c’est marrant ce qu’ils font, les petits jeunes’ », dit Aymeric en souriant. « On a passé un ou deux mois à tester des choses, à s’amuser. Et puis ça a explosé d’un coup. On s’est retrouvés submergés de demandes d’organisateurs d’événements comme de clients ». L’intérêt est palpable, 38bis semble avoir visé juste. « Si en peu de temps, on peut avoir un gros impact, c’est qu’il y a un besoin », conclut-il.

Vers Perpignan et au-delà

Aujourd’hui, à quelques jours du lancement officiel de l’application, environ 40% des abonnés Instagram habitent à Perpignan, le reste est réparti entre Cabestany, Saint Estève, Collioure et Argelès-sur-Mer. Si l’application se vend comme une vitrine – gratuite – de communication événementielle, à terme, « on va apporter [aux organisateurs d’événements] une panoplie de fonctionnalités payantes pour leur faciliter la vie sur les réseaux sociaux », ambitionne Aymeric. « Billetterie intégrée, création visuelle, conseils sur le moment idéal pour communiquer ou même créer leur événement … ».

En février, 38bis fêtera son premier anniversaire. Pendant un an, les six amis ont travaillé et vécu ensemble de façon quasi-permanente. « C’est ça la magie de 42, de se rencontrer autour du travail, de la pression », sourit Aymeric. Lors de la webconférence autour du salon tech CES de Las Vegas, retransmis en direct à l’école, Valentin, l’un des co-fondateurs, a pris la parole pour pitcher l’application devant un parterre d’entrepreneurs locaux et l’animateur de la partie francophone du salon américain. « On a voulu montrer que ça bouge à Perpignan », commente Aymeric. « Laurent Gauze [président de la CCI] l’a dit, bientôt, il y aura à nouveau des startups perpignanaises au CES, et on en fera partie », sourit l’étudiant.

Pour l’instant, ni levée de fonds ni de demande de subvention prévue. Aymeric se justifie par l’envie de « s’inscrire à l’échelle locale, de commencer petit, pour commencer bien. On a envie de rendre un peu de ce qu’on nous a donné ici. On aimerait déjà faire un bel été à Perpignan, et bien faire profiter les gens », termine-t-il.

Vous pourrez retrouver l’application 38bis sur toutes les plateformes mobiles dès le 31 janvier.