Le cap des 400 apprenants franchi au campus 42 Perpignan Occitanie

Le campus de 42 Perpignan Occitanie accueillera le 4 novembre prochain sa troisième promotion d’étudiants. Dans son communiqué de presse du 30 octobre, l’école d’informatique – fondée par de grands noms de la Tech dont Xavier Niel – souligne avoir franchi le cap des 400 apprenants en moins de deux ans à Perpignan. Destiné à combler les besoins en compétences numériques dans la région, ce programme, basé sur l’apprentissage collaboratif et l’autonomie, se concentre sur les publics éloignés de l’emploi, jeunes de quartiers prioritaires ou résidents de zones rurales.

Depuis son lancement en février 2023, 42 Perpignan Occitanie a intégré une population étudiante variée : 70 % des inscrits proviennent d’Occitanie, dont la moitié des Pyrénées-Orientales, et les âges s’étendent de 17 à 57 ans. Une part significative des apprenants – 66 % – n’avait aucune expérience en programmation avant de rejoindre le programme, et 60 % étaient sans emploi. De plus, 17 % des effectifs sont des femmes, ce qui contribue à encourager leur représentation dans un secteur encore dominé par les hommes. « Notre engagement consiste à ouvrir les portes des métiers du numérique au plus grand nombre », souligne le communiqué.

La nouveauté pour 2024 est le lancement de deux cursus en alternance pour les étudiants ayant terminé leur tronc commun depuis le 23 septembre 2024 ; cursus qui déboucheront sur des certifications professionnelles de niveaux 6 et 7, reconnues par l’État. Les premières sessions de ces formations en alternance débuteront en janvier, avril et septembre 2025. L’insertion professionnelle des diplômés est par ailleurs une priorité pour 42 Perpignan Occitanie : chaque étudiant doit accomplir un stage de six mois en entreprise, et jusqu’ici, 98 % des diplômés ont trouvé un emploi dans la région à l’issue de leur parcours.

Le projet repose sur un financement annuel d’un million d’euros, provenant de soutiens publics et privés, avec un coût de formation par étudiant estimé à 2 500 €, bien en dessous de la moyenne nationale pour l’enseignement supérieur.