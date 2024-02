À Perpignan, le collectif No!dea s’empare de la scène de la Casa Musicale

Article mis à jour le 15 février 2024 à 18:45

Vendredi 16 février 2024, le collectif No!dea organise à Perpignan son premier showcase et DJ Set. L’occasion de découvrir les artistes talentueux qui gravitent autour de l’univers de la Casa Musicale.

Ce collectif, c’est avant tout une histoire d’amitié. No!dea a émergé en novembre 2023, ne cesse de grandir et rassemble autour de la musique huit artistes passionnés. « Nous avons créé ce collectif pour pouvoir échanger, partager nos productions et réaliser des sessions artistiques entre nous », confie Amadeo, rappeur. Aujourd’hui, le collectif rassemble quatre rappeurs : Enock, Melvil, Badr, Amadeo et trois beatmakers* : 3M, Malcomix, Le Mom. Théo 1337 mixera également le vendredi 16 février.

Des parcours artistiques singuliers, mais une même vision de la musique

Certains membres ont toujours baigné dans l’univers de la Casa Musicale, à la fois inscrits aux ateliers danse, écriture ou beat making (création de pistes musicales). Le collectif s’inspire du rap underground et de tous les dérivés du rap actuel. Si chaque artiste a sa propre signature, tous, ont l’ambition « de montrer qu’il se passe des choses niveau hip-hop à Perpignan. » Au sein du collectif, chacun exprime ses goûts et ses caractéristiques artistiques. « Ce qui nous rassemble, c’est notre ouverture d’esprit. Nous avons tous des influences musicales différentes, mais nous croyons en notre projet », avance Malcomix, qui fréquente la Casa depuis son plus jeune âge.

Ce vendredi 16 février marque la première apparition sur scène des huit artistes. Certains membres du collectif s’étaient déjà produits à l’évènement Random à Villeneuve-de-la-Raho, ou au bar Le Comptoir pour une soirée spéciale en partenariat avec une marque de skateboard. « Nous sommes motivés et très heureux à l’idée de nous produire à la Casa Musicale ce vendredi. On croise les doigts et on espère qu’il y aura du monde ! », sourit l’artiste. Les membres du collectif ont travaillé pendant deux semaines pour préparer ce show « qui part un peu dans tous les sens et qui mêle tout ce que l’on aime. »

Une soirée DJ set et showcase à la Casa Musicale de Perpignan

L’entrée à la No!dea Party est 100% gratuite. La soirée débutera à 20 heures, dans la « salle des résidents » de la Casa Musicale, sur une ambiance DJ set. Un bar et un food truck seront mis à la disposition du public. À partir de 21h, les showcases commenceront avec la performance des quatre artistes, qui rapperont chacun leur tour. Cette soirée signe la sortie de résidence de l’un deux, Enock, un jeune artiste en devenir qui prépare le concours national du Buzz Booster.

« La Casa Musicale a mis en place davantage de moyens qui ont fait que le show a pris une tournure plus professionnelle. On prépare un vrai spectacle que ce soit avec les lumières, une sonorisation plus professionnelle, et on a rajouté un écran… », énumère Amadéo. « C’est beaucoup plus vivant que juste un micro et des enceintes. » Aujourd’hui, chaque membre du collectif apporte sa pierre à l’édifice. « On est tous polyvalents, on travaille sur l’aspect communication, la gestion de la scène, les placements et la direction artistique », souligne le rappeur.

À l’avenir, le collectif souhaite porter encore plus haut ce concept de soirée mêlant showcase et DJ set, et peut-être un jour dépasser les frontières de Perpignan.

*Un Beatmaker est un compositeur de morceaux instrumentaux, généralement destinés aux artistes rap, hip-hop ou RnB.