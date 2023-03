À Perpignan, une opération lecture pour donner un « coup de pouce » aux élèves de CP

Ces enfants, repérés comme étant fragiles dans l’acquisition des acquis fondamentaux rejoignent ainsi les clubs sur le temps périscolaire. Un temps précieux pour permettre aux enfants les plus inhibés et en difficulté de progresser. « On fait la même chose avec le langage en maternelle. On a observé que certains élèves prenaient confiance en eux et participaient plus en classe au cours de l’année », ajoute Patrick Marcel.