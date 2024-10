Près de Perpignan, la Légion étrangère perpétue la tradition des képis blancs

Article mis à jour le 30 octobre 2024 à 09:20

Ce mardi 29 octobre 2024, les engagés volontaires du 4ème régiment de Castelnaudary se sont vus remettre le képi blanc, symbolisant leur entrée au sein de la légion étrangère. Devant le mémorial du cimetière de Pollestres, 45 légionnaires étaient positionnés en rang face aux élus, porte-drapeaux et anciens militaires.

Ils viennent d’achever leur marche du képi blanc. Près de 60 kilomètres clôturant la phase initiale de leur formation. En chœur, les militaires ont récité les sept articles du code d’honneur du légionnaire et fait le serment de servir la France avec honneur et fidélité. Avant que les officiels ne leur remettent un à un leur insigne.

La remise du képi blanc, un moment particulier pour les légionnaires

Sous ce képi blanc, 40 000 légionnaires ont versé leur sang pour le drapeau français. Désormais, ils devront le mériter chaque jour et respecter le code d’honneur du légionnaire et les valeurs qu’ils représentent : la rigueur dans l’exécution, le caractère sacré de la mission, la solidarité étroite qui doit unir les membres d’une même famille, le respect des anciens et l’amour de la patrie qu’ils ont librement choisi de servir avec honneur et fidélité.

Le lieu de la cérémonie a toute son importance puisque l’espace mémoriel de Pollestres rend hommage aux 47 soldats de la commune et à un légionnaire qui ont donné leur vie pour la France au cours des derniers grands conflits.

D’un pas cadencé, les militaires quittent le cimetière en colonne pour rejoindre la mairie, où un pot de l’amitié les attend. Issus de 18 nationalités différentes, c’est la première fois qu’ils sont confrontés à la société civile française. Un engagement fort pour ces hommes qui ont décidé de tout quitter pour rejoindre la France.

« Nous sommes fiers de vous recevoir aujourd’hui », entame Jean-Charles Moriconi, devant le parvis de l’hôtel de ville. « Tout au long de votre carrière, vous serez amenés à intervenir sur des lieux de conflits, assurer des missions de sécurisation Vigipirate dans notre pays. Votre vigilance sera pour les citoyens un gage de sécurité et de réconfort. »

Pour l’occasion, le maire décerne la médaille de la ville au régiment, une première pour la commune. Cette récompense distingue les personnalités pour leur contribution au rayonnement de la ville ou leur excellence dans leurs domaines d’activité.

Les engagés volontaires à la ferme

Qu’est-ce que le 4e régiment étranger ? Il s’agit du régiment de formation de la Légion étrangère. « Nous formons les légionnaires dès qu’ils arrivent au sein de notre institution, comme engagés volontaires, avant qu’ils ne coiffent le képi blanc », nous précise le colonel Lionel Ségantini. Un légionnaire est amené à revenir au 4e régiment étranger tout au long de sa carrière.

La formation des nouvelles recrues est composée de 15 semaines d’instruction. « Les quatre premières semaines sont essentielles », assure le colonel. Cette première séquence est un concept propre à la Légion étrangère. Regroupés dans une ferme isolée, les futurs légionnaires sont à nu : ils doivent pendant cette période, oublier pays, famille, amis, effets personnels, téléphone mobile et n’ont d’autres choix que de se tourner les uns vers les autres pour surmonter ensemble les épreuves individuelles et collectives, indique le site de la Légion.

« Vous créez une somme d’individualités, un tout cohérent. Les légionnaires venant de pays lointains apprennent pour certains les règles d’hygiène de base. Ils apprennent à vivre en communauté, le français, les savoir-faire techniques et tactiques d’une base militaire. » Ces quatre semaines au vert soudent le groupe qui devra ensuite marcher pendant une soixantaine de kilomètres.

S’ensuivront d’autres périodes d’instruction pendant lesquelles les légionnaires vont parfaire leur savoir-faire, continuer à marcher et à tirer. À l’issue, un classement déterminera leur affectation, « l‘objectif de la Légion étrangère est de pouvoir offrir le premier choix à tout le monde », affirme le colonel.