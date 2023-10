Les parents de l’école Arrels-Cassanyes réclament un meilleur cadre de vie

Problèmes de saleté et de sécurité rythment le quotidien des enfants aux abords de l’école Arrels-Cassanyes. Les parents d’élèves se mobilisent pour obtenir des changements.

La mairie leur promet une présence policière renforcée, et davantage de passage d’équipes de nettoyage, avant de leur donner rendez-vous en décembre pour une présentation d’un meilleur plan d’action.

Pour Lanza Bertucci-Domergue, parent d’élève délégué, la coupe a débordé ces dernières semaines

Entre les détritus et des bouteilles en verre cassées qui jonchent le sol, le manque de place pour circuler sur le trottoir, l’odeur d’urine près de l’entrée, et la circulation routière très dense sur le boulevard Anatole France qui rend difficile la traversée de la route, les conditions ne sont pas réunies pour déposer sereinement ses deux enfants à l’école Arrels-Cassanyes. Et la situation ne date pas d’hier puisque selon lui cela fait dix ans que le conseil d’école alerte la mairie sur ces difficultés. Une réunion s’est aussi tenue en 2022 avec la municipalité, qui n’a donné aucune amélioration de la situation.

Alors avec d’autres parents, ils ont voulu se faire entendre. Un appel à la mobilisation a été lancé pour ce vendredi 13 octobre, rassemblement auquel la presse était conviée. Rapidement la mairie a accepté de rencontrer de nouveau les principaux concernés, pour réfléchir à des mesures concrètes. Une nouvelle réunion a eu lieu mardi soir. Selon Lanza Domergue, étaient notamment présents le directeur de la police municipale et les adjoints en charge de la propreté et de l’éducation.

« Des solutions vont êtres apportées pour régler certaines problématiques qui peuvent être réglées tout de suite, selon Lanza, mais une solution plus globale est nécessaire. » La mairie s’est donc pour l’instant engagée sur le sujet de la propreté et de la sécurité. Des équipes de nettoyages vont continuer de passer très tôt le matin. Des policiers municipaux devraient aussi être davantage visibles pour décourager le vagabondage de certaines personnes dans la rue. Non pas que leur présence ait causé des problèmes de sécurité à la connaissance du parent délégué, mais elles sont très régulièrement vues aux abords de l’école consommant de l’alcool… et font parfois leurs besoins près de l’entrée de l’établissement, côté boulevard Anatole France.

Hors de question pour la mairie d’installer des toilettes publiques à cet endroit, même payantes. Les responsables craignent trop que le local se transforme en point de deal. Lanza Domergue plaide pour une meilleure signalétique indiquant la présence d’une école.

Autre souci de taille, la difficile cohabitation entre les voitures, les vélos et les piétons

Non seulement la circulation du boulevard est très dense, mais en plus le trottoir devant l’école est souvent occupé par des véhicules, conduisant les familles à serpenter avec parfois des poussettes pour atteindre l’entrée. Sur ce point, la mairie n’a pas pu s’engager à la présence d’un agent pour sécuriser la traversée du boulevard.

Mais les parents d’élèves ont d’autres idées : « On a demandé qu’on puisse avoir un environnement sécurisé et accessible pour les mobilités douces comme les trottinettes et les vélos. On a suggéré de fabriquer un parvis devant l’école, et d’enlever des places de stationnement qui sont souvent privatisées par des voitures ventouses. » Les parents d’élèves réclament aussi un trottoir aux normes.

La mairie leur a donné rendez-vous avant Noël pour un prochain rendez-vous, au cours duquel devrait leur être présenté un plan d’actions à plus long terme. « On a aussi demandé que les écoles alentour soient incluses dans ces discussions. » Sans garantie là encore.

Contactée, la mairie de Perpignan ne nous a pas encore répondu.