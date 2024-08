À Perpignan, au quartier Saint-Jacques, un boulodrome pour la place du Puig ?

Alors que le quartier Saint-Jacques oscille entre la destruction de ses bâtiments historiques et des projets de reconstruction qui se font attendre, ce qu’il reste de l’aire de jeu de la place du Puig pourrait bientôt prendre la forme d’un terrain de pétanque.

Dans le cœur historique de Perpignan, sur la place du Puig, les riverains font souvent terrasse sur les bancs entre la route et le parking. À deux pas de la place Cassanyes, ils profitent de la fraîcheur que les journées caniculaires d’août veulent bien leur laisser. Cet été, le quartier va peut-être voir disparaître l’aire de jeu au bénéfice d’un terrain de pétanque.

Place du Puig, le terrain de la discorde à Perpignan ?

Ce sujet court depuis plusieurs semaines et cumule déjà son lot de partisans et de réfractaires. Pour la mairie, il s’agirait d’aménager un lieu d’entraînement pour les boulistes du quartier. En effet, les amateurs de pétanque réclament depuis fort longtemps la construction d’un terrain plus praticable que celui des Carmes. À défaut, ils se contentent de lancer le cochonnet sur les ruines de bâtiments détruits. L’aire de jeu du Puig (ou ce qu’il en reste) serait parmi les prétendants pour accueillir un nouveau terrain…

Mais la pétanque ne fait pas l’unanimité à Saint-Jacques. Alors que les agents municipaux commençaient à retirer les barrières de l’aire de jeu, certains riverains se sont dressés contre le projet. Cela en aurait même différé la mise en œuvre. Plusieurs habitants nous ont confié leur opposition. Selon ces détracteurs, l’espace de jeu – dont il ne reste plus que quelques barrières et des blocs de béton – était un des seuls lieux de sociabilité pour les femmes et les enfants du quartier. Les riverains s’inquiètent aussi du tapage nocturne qu’engendrerait un tel terrain sur la place.

Une consultation en cours pour réaménager la place du Puig de Saint-Jacques

Ce terrain de pétanque n’aurait-il pas pu être construit ailleurs ? Pour les opposants, d’autres lieux seraient plus adéquats. L’îlot d’immeubles détruits en 2022 à l’autre bout de la place ou le parc de l’école La Miranda feraient pour eux un meilleur boulodrome. En outre, selon certains, la consultation des Gitans fait défaut quant au sort de leur quartier. Cela rappelle les polémiques relatives aux nombreuses destructions d’habitations. La municipalité de Louis Aliot a en effet démoli plusieurs immeubles du quartier et les habitants de Saint-Jacques dénoncent un manque de concertation.

Du côté de la mairie, le réaménagement du Puig est « un projet d’ensemble ». La reconstruction de l’îlot, dont la destruction a débuté en 2018, est accompagnée d’une restructuration globale de la place. Le terrain de jeu dégradé ferait partie de ces plans. Selon nos informations, la mairie a bien entendu les plaintes des riverains et a reporté les travaux en conséquence. Elle serait en train de consulter les habitants du quartier afin de trouver un terrain d’entente avant la fin 2024. Rien de clair en tout cas pour cet espace aujourd’hui plus mobilisé par les poules que par les enfants…