Perpignan : Où suivre la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 ?

Article mis à jour le 23 juillet 2024 à 11:54

Alors que certains auront déboursé des milliers d’euros pour assister aux festivités en bord de Seine, pour les autres, la fête olympique se vit devant les écrans en famille ou entre amis. Dans les Pyrénées-Orientales, bistrots, restau ou asso, ils ont fait le choix de diffuser la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. De Perpignan à Canet, où plonger dans l’esprit olympique ce vendredi 26 juillet ? Photo © Paris 2024 / Boby.

Et pour ceux qui souhaitent voir les jeux depuis leur télé, en marcel et en tongue, il faudra se connecter sur France 2 à partir de 19h30 ce vendredi 26 juillet.

Jeux de Paris, animations & convivialité place de Belgique

Au centre-ville de Perpignan, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sera diffusée sur la place de Belgique. L’association « Perpignan la gare », à l’origine de cette initiative, prévoit de mettre un écran LED. « On a décidé exceptionnellement de projeter la cérémonie des Jeux olympiques. C’est un hasard de calendrier car l’événement tombe le même jour que les animations organisées par notre association. » (…) « Les JO se déroulent à Paris et on nous a promis une cérémonie exceptionnelle. Alors on invite les gens à nous rejoindre pour les regarder tous ensemble. », lance Béatrice Soulé, présidente de l’association.

Le club de tennis de table de Saint-Gaudérique et celui de skate, Brave’Arts se joignent à la fête place de Belgique. Plusieurs tables de ping-pong, prêtées par le club, seront installées. « On a choisi de faire appel à ces deux clubs car on voulait des sports accessibles à tous. Le ping-pong c’est un sport que nous avons pratiquement tous pratiqué à l’école. Puis le skate vient d’arriver aux Jeux olympiques donc on l’a inclus naturellement », déclare Béatrice Soulé.

Les bars de Perpignan se mettent à l’heure olympique

Du côté des bars perpignanais, l’Arena Bar diffuse la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Le bar sportif a déjà prévu de diffuser les premières épreuves dès le 24 juillet. Au total six bars du centre-ville proposent de suivre la cérémonie d’ouverture ce vendredi 26 juillet. La moitié d’entre eux se situent sur l’avenue du Général Leclerc. Certains ont même prévu de diffuser toute la compétition.

« On va diffuser la cérémonie bien sûr. Mais les clients pourront suivre toute la compétition au « Fût et à mesure ». On est dans une région de rugby donc on va privilégier le rugby à 7, mais tous les autres sports collectifs seront aussi diffusés. », explique Alexandre Fleury, directeur du « Fût et à mesure ».

Canet célèbre l’ouverture des Jeux olympiques de Paris !

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », Canet-en-Roussillon organise une grande soirée pour la cérémonie d’ouverture des JO. Le centre de natation Arlette Franco diffusera cette cérémonie sur deux écrans géants. Ce même centre qui a accueilli les plus grands nageurs internationaux en préparation pour les JO 2024, est transformé exceptionnellement en lieu de spectacle « sons et lumières ».

« On a quand même deux nageuses du club de Canet 66 natation qui participent aux Jeux. Et il y a beaucoup de nations qui sont venues s’entraîner ici. Le Japon et l’Australie en font partie par exemple. Pour nous, c’était vraiment important d’organiser cet événement », se réjouit Audrey Andonegui, directrice de l’office de tourisme de Canet-en-Roussillon.

Sur la côte méditerranéenne, le public aura droit à un spectacle intitulé « Féerie de l’eau ». Pendant une heure, ils assisteront à un show aquatique. L’eau, la lumière, la musique et enfin le feu se mêlent pour offrir le spectacle. « Tout le show se déroule autour de l’eau avec des jets d’eau, des jeux de lumières, des hologrammes et aussi des petits feux d’artifice intégrés », explique Audrey Andonegui.