Article mis à jour le 28 juin 2024 à 19:13

Une infrastructure rénovée pour les nageurs australiens

Ce sont 70 nageurs qui sont arrivés le 20 juin à Canet-en-Roussillon. Pour se préparer aux épreuves olympiques, les nageurs australiens ont fait le choix du centre Arlette Franco, labellisé centre de préparation aux jeux (CPJ) et fraîchement rénové. En effet, l’infrastructure sportive a été améliorée lors de travaux qui se sont terminés en 2023. Le projet comprenait notamment l’installation de nouveaux équipements de mesures des performances sportives et la remise à niveau de l’espace de récupération, pour un coût total de 2,3 millions d’euros.

Mais les équipements flambant neufs ne sont pas la seule raison de cette venue. « Nous avons déjà été dans la région par le passé, on connaît assez bien les lieux. Il y a aussi une proximité entre les cultures française et australienne », explique Rohan Taylor, le coach de l’équipe.

Des sportifs confiants et satisfaits de leur venue

« C’est assez particulier de participer aux Jeux Olympiques. Ian Thorpe laisse un héritage assez fort avec son record de médailles pour l’Australie. Il faut se montrer à la hauteur » exprime Shayna Jack. La nageuse, qualifiée cette année pour le 50m et le 100m en nage libre, n’avait pas pu participer aux jeux de Tokyo après de fausses accusations de dopages. Depuis, la sportive a repris la compétition et ramené de nombreuses médailles – dont 2 d’or, 2 d’argent, et 1 de bronze – dans différentes catégories de nage libre à Budapest et à Birmingham.

« On est arrivé en France il y a deux semaines environ. En Australie c’est l’hiver, alors retrouver ici une météo chaude et accueillante, c’est plaisant avant la compétition. De plus les équipements à notre disposition sont vraiment adaptés à notre préparation. On est dans les meilleures conditions possibles pour faire de notre mieux pendant les Jeux Olympiques », ajoute la championne.

Sam Williamson, également nageur australien, participe à ses premiers Jeux Olympiques. Le jeune nageur est arrivé sur la scène sportive internationale en 2022 à Birmingham. Il est détenteur du record australien de vitesse sur le 50m.

« Les équipements ici sont exceptionnels, et neufs. Les conditions de préparation qu’on nous offre sont incroyables. Je viens de Melbourne, je nage souvent sous la pluie, c’est vraiment appréciable de s’entraîner avec les conditions météo actuelles » s’enjoue Sam Williamson. « Mais il n’y a pas que le sport à Canet. Je raffole du poisson, la gastronomie locale est à la hauteur de mes attentes », ajoute-t-il, avec une pointe d’humour.