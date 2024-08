Article mis à jour le 9 août 2024 à 09:35

Du 13 août au 23 septembre 2024, les spectateurs pourront découvrir 50 courts métrages de Perpignan à Torreilles, en passant par Figuères ou Céret. Au programme de cette 5e édition du festival : sport, territoires ultra marins, animation et mondes tziganes. Photo © Archives MIP.

Pour cette édition, 50 courts et 3 longs métrages, venus du monde entier ont été sélectionnés. En 2024, 20 films sont en compétition pour remporter le premier prix de Courts Circuit 66. Parmi les réalisateurs en compétition au festival, Xavier Dumoulin présente son court métrage : « Becs & ongles ». La diversité est au cœur de cette 5e édition avec plus de 15 nationalités différentes, et neuf films français. En passant par la Pologne, la Belgique, l’Iran mais aussi l’Afghanistan, l’ensemble des œuvres bénéficiera d’un double sous-titrage, catalan et français.

Pierre Alfred Eberhard, directeur artistique du festival Courts Circuit 66 précise : « Les quatre programmes en compétition sont l’ADN du festival. Un jury professionnel décerne les prix dans chacune des catégories. » Grâce au double sous-titrage, « on essaye à notre échelle d’abolir la frontière et de se dire que la Catalogne peut finalement être un seul territoire grâce à la Culture. »

En 2023, Courts Circuit 66 a récolté 3 740 kilos d’émotions

L’an passé, l’organisation a souhaité mettre en place une « récolte d’émotions ». Selon le directeur artistique, à l’issue de chaque séance, les spectateurs délivraient leur « nombre d’émotions vécues ». Un moyen pour l’assistance de valoriser sa joie, sa tristesse ou son bonheur ressenti. « Le chiffre est monté à presque 4 tonnes », se félicite Pierre Alfred Eberhard. Le directeur artistique du festival raconte : « C’était une manière de faire un bilan autre qu’un bilan comptable. (…) Et s’il y en a eu 3000 kg l’année passée, il y en aura 4000 ou 5000 cette année ! »

Autant de thèmes que de représentations

Le festival aborde plusieurs thématiques lors de ces cinq semaines. Le thème sur les territoires ultra marins reste le plus représenté avec huit films à découvrir. Mais d’autres sujets sont aussi au cœur du festival. Les spectateurs pourront apprécier la thématique du sport avec sept courts métrages. Puis deux films représenteront un programme de réalité virtuelle.

Le festival propose cinq films, interdits aux moins de 16 ans, pour la « Soirée Interdite ». Puis trois courts métrages sur les Tziganes seront aussi mis à l’honneur.

12 groupes d’artistes aux quatre coins des Pyrénées-Orientales et de la catalogne du sud

En avant-séances dans tout le territoire, des concerts/lectures/rencontres mais aussi des dégustations sont prévus. Chaque place de village, chaque cinéma, chaque lieu culturel sera investi confirment les organisateurs. Originaire de Vernet-les-bains, le chanteur et auteur Cali sera la tête d’affiche de cette édition. L’artiste à la sensibilité communicative proposera plusieurs lectures musicales, parfois seul et parfois accompagné de Mathias Malzieu, Pierre Baux, Prele Abelanet ou Claire Olivier.

Au-delà du cinéma et du court-métrage, Courts Circuit 66 s’attache à mettre en valeur la musique avec plusieurs concerts d’artistes locaux, du jazz à l’électro.

Le festival c’est aussi l’occasion d’une rencontre. Tout au long des 5 semaines, le public pourra croiser et échanger avec les réalisateurs, artistes et sportifs venus performer pour l’occasion. De Céret à Torreilles en passant par Figuères, les spectateurs assisteront à tous ces événements orchestrés depuis 5 années par Courts Circuit 66.