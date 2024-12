Perpignan quartier Saint-Jacques : début du chantier de l’îlot du Puig

Article mis à jour le 3 décembre 2024 à 12:54

Ce lundi 2 décembre 2024, le cœur du quartier Saint-Jacques était en ébullition. Truelle en main, Louis Aliot, maire (RN) de Perpignan, posait fièrement pour la presse. À ses côtés, se trouvaient les élus des collectivités locales (Département, Région), le préfet Thierry Bonnier et le président de la Communauté urbaine étaient réunis pour poser la première pierre d’un immeuble comptant 36 logements. Avec un budget de près de 7M€, le bâtiment devrait être inauguré en 2026.

Après la pose de la première pierre, les élus ont pris la parole dans un ordre protocolaire sans faille. Face au pupitre installé pour les discours, les communicants et photographes de chacune des personnalités présentes ; mais aussi quelques habitants du quartier et des opposants à la gestion par la mairie de l’urbanisme du quartier Saint-Jacques. Afin que l’évènement ultra symbolique se déroule sans anicroche, les forces de police nationale comme municipale, étaient également présentes.

L’îlot du Puig, le symbole du quartier Saint-Jacques de Perpignan

Avec en toile de fond un trou béant qui devrait laisser la place à un immeuble de trois étages en 2026, Louis Aliot a pris le micro pour lire son discours. En fond sonore, la musique gitane sort d’une fenêtre et donne le La à ce chantier. « Je suis à la fois heureux et très fier de vous retrouver ici pour l’ouverture officielle de l’un des chantiers les plus emblématiques de notre plan de rénovation urbaine. »

Louis Aliot, maire de Perpignan

Et « emblématique » est le mot juste ! Pour rappel, l’immeuble de 36 logements en devenir prend la suite d’un bloc de bâtiments, en partie effondré en 2006, et que la précédente mairie avait entrepris de détruire au cours de l’été 2018. Malgré la torpeur estivale, la population échaudée par des opérations immobilières antérieures avait bloqué l’avancée du chantier. Sur fond de pré-campagne électorale à fort enjeu, l’îlot du Puig est resté plusieurs années comme une verrue symbole de l’immobilisme politique. Signe aussi du manque de communication entre la population d’un des quartiers les plus pauvres de France et une mairie qui a eu du mal à embrayer sur le dossier complexe de la rénovation urbaine. D’où la pression palpable en cette fin d’après-midi de décembre.

Chantier îlot du Puig en décembre 2024 (à gauche) / Photo d’archives MIP 2018 (à droite)

Au terme de son projet, la mairie de Perpignan promet plus de 180 logements « neufs et dignes » à Saint-Jacques

Après la place du Puig, les services de communication de la mairie se félicitaient de la déclaration d’intérêt public, décrétée par arrêté préfectoral le 5 novembre 2024. Une avancée qui permet la poursuite de la réhabilitation de Saint-Jacques.

Si le bâtiment prévu sur la Place du Puig bénéficie d’une enveloppe de 6,8M€, repartie entre l’État, la mairie, la communauté urbaine, le Département et la Région, le projet global prévu par l’administration de Louis Aliot pour rénover le quartier dans son ensemble devrait coûter 117 M€ ! « Au terme de la déclinaison de ce projet d’ensemble, 181 logements neufs et dignes seront construits, destinés en priorité aux habitants de Saint-Jacques », précise la note de presse diffusée auprès des journalistes présents sur site.

En chiffres, la reconstruction de l’îlot du Puig de Perpignan

En 2026, le programme aboutira sur un bouquet de 36 logements diversifiés : 22 T3, 12 T4 et 2 T2. Après le chantier de la place du Puig, c’est le projet Paradis, situé à quelques centaines de mètres, qui devrait être lancé. En effet, la mairie de Perpignan s’est engagée dans la rénovation de six maisons de ville R+1. À moyen terme, Louis Aliot entend réhabiliter six îlots dans le quartier Saint-Jacques.

L’ANRU* au titre du NPNRU** : 280 800 €

ANRU au titre du Programme Initiative Avenir : 1 140 000 €

ANRU au titre de la sécurisation du chantier : 100 000 €

Ville de Perpignan : 770 000 €

Perpignan Méditerranée Métropole : 216 000 €

Conseil Départemental 66 : 468 000 €

Région Occitanie : 108 000 €

Bailleur social : 3 830 055 €

*ANRU : Agence nationale de rénovation urbaine.

**NPNRU : Nouveau plan national de rénovation urbaine.