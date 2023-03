Quel avenir pour les Pyrénées-Orientales d’après les projections du GIEC ?

Le département est actuellement frappé par une autre conséquence du réchauffement climatique : le phénomène de sécheresse le plus long et le plus intense depuis 60 ans. Fin février, l’alerte sécheresse renforcée a été déclenchée pour une durée de deux mois. Du jamais-vu en période hivernale. En ce mois de mars 2023, la situation a même été qualifiée de « très préoccupante » et « particulièrement tendue » par le préfet qui a engagé un plan d’urgence et de responsabilité.