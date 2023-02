Perpignan renouvelle son label French Tech l Mais pour quoi faire ?

Perpignan, Toulouse, Paris, Séoul ou Hong Kong ont leur communauté French Tech ; mais concrètement qu’est-ce que le label French Tech Perpignan apporte aux entreprises ? Pour Mathieu Gusse, la mission French Tech vise à identifier les écosystèmes et les dynamiques entrepreunariales. Le label est aussi là pour créer des synergies, fédérer et mettre en relation les acteurs entre eux. «Quand on entreprend et qu’on est tout seul sur son projet, cela permet de rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique. Parfois, on n’y croit plus trop et voir d’autres personnes, cela redonne de la motivation. C’est aussi un label fort en terme de communication au niveau national, mais aussi international.»