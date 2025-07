Études supérieures : Perpignan est-elle une ville où il fait bon étudier en 2025 ?

Article mis à jour le 9 juillet 2025 à 17:36

Comme chaque année, le journal l’Étudiant classe les 47 villes de France qui accueillent plus de 8 000 étudiants. Et Perpignan ne se classe pas en tête de ce classement, bien au contraire, la ville centre des Pyrénées-Orientales est en 37e place. Photo archives MIP.

Si sur les critères de la vie étudiante, ou l’attractivité, l’Université de Perpignan a du mal à se classer parmi les bons élèves, ses chercheurs et leurs publications relèvent le niveau de l’établissement. Ainsi, depuis 2021, l’Université Perpignan Via Domitia a fait son entrée dans le très prestigieux classement de Shanghai grâce au laboratoire Cefrem et ses recherches en océanographie.

Formation, attractivité, vie étudiante, cadre de vie et emploi, les grands critères du classement du journal l’Étudiant

Perpignan se classe en 42e place pour le critère formation. Un défi à relever pour la diversité et la qualité des filières proposées. L’Université Perpignan Via Domitia (UPVD) souffre d’une offre moins étoffée que les grandes métropoles, malgré des structures comme l’IUT ou l’IAE. Ce score révèle un manque de repères académiques forts pour attirer de nouveaux profils.

Attractivité : 31ᵉ place pour une ville jugée trop confidentielle. Le critère mesure la capacité de la ville à attirer des étudiants hors région et internationaux. Avec la 31ᵉ position, Perpignan garde un profil discret, en perte de visibilité face aux métropoles régionales. Idem pour la vie étudiante.

Concernant l’accessibilité du logement, les loyers modérés et les résidences CROUS offrent à Perpignan un avantage stratégique, bien reflété par sa position 13e sur 47.

Pour attribuer ses notes sur la thématique de la vie étudiante, le journal observe les initiatives locales mises en place par la ville pour accompagner et accueillir les jeunes (aides sociales, pass culture…), mais aussi l’offre culturelle. Et le classement pour cette catégorie est sans appel, Perpignan se positionne en fin de classement (45ᵉ/47).

Climat méditerranéen, patrimoine, espaces verts, niveau de soins jugé satisfaisant : des éléments qui tirent la vie étudiante vers le haut à Perpignan. Au-delà des critères purement académiques, la qualité de vie est confirmée par une 12ᵉ place.

Enfin, sur le dernier volet, celui de l’emploi et alors que Perpignan et le département affichent un taux de chômage parmi les plus élevés de France, le classement du média spécialisé hisse la ville en 9e position ex æquo avec Annecy et La Rochelle. Une place plus qu’étonnante compte tenu des critères retenus par L’Étudiant : « après avoir obtenu son diplôme, l’objectif est bien de trouver un emploi. Cette thématique montre les villes les plus attractives pour travailler. »

Filière : La faculté de droit de Perpignan se classe 25e des universités de France

Un autre classement, celui du magazine Thotis, média digital créé en 2018, base sa cotation sur quatre principaux critères : la rémunération des diplômés en droit dans les 30 mois suivant l’obtention de leur diplôme, l’insertion professionnelle, l’attractivité de la filière sur Parcoursup, et le pourcentage des boursiers parmi les diplômés.

Concernant son classement le magazine en ligne précise : « Il n’existe aucun classement sans biais et des critiques peuvent être formulées. Tout d’abord, notre classement est principalement axé sur l’insertion professionnelle et la rémunération des diplômés. Nous ne prenons pas en compte le bien-être étudiant ou la qualité des infrastructures. »

Pour rappel, en 2017, et alors que l’établissement se classait premier en termes de recherche, l’université avait lancé une campagne choc pour mettre en lumière ses bons indicateurs.

Au-delà de l’université, des formations diplomantes type BTS sont proposées dans les lycées. Hors Parcoursup, Perpignan et les Pyrénées-Orientales recensent également plusieurs établissements d’enseignement supérieur comme L’école 42 et l’Idem du Soler.

