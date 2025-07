Revue de presse du 13 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 13 juillet 2025 à 09:59

Au programme de la revue de presse du 13 juillet : Orages, incendies et anticipations face aux phénomènes naturels qui percutent les Pyrénées-Orientales. Mais aussi cette semaine, Maria, dont le Nouvel Obs révèle le témoignage, se souvient de la loi qui a permis aux femmes d’ouvrir un compte en banque.

Orages dans les Pyrénées-Orientales, de la prévision à la réalisation

Samedi 12 juillet, le sud-ouest de la France a été touché par de violents orages. Entre vent, pluies diluviennes et des milliers d’éclairs, les Pyrénées-Orientales et l’Aude ont été mis à rude épreuve. À Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), sur la côte méditerranéenne, un automobiliste semble flotter sur l’eau qui a envahi les rues. Plus loin dans les terres, les rues de la petite ville d’Estagel se sont, elles, transformées en torrents. En début d’après-midi, samedi 12 juillet, les orages ont été soudains dans l’extrême sud de la France. Localisés, ils provoquent par endroits des pluies diluviennes. Début de vacances les pieds dans l’eau pour plusieurs campeurs.

Trombes d’eau, vents violents… En quelques minutes, la météo est devenue dantesque dans plusieurs départements du sud de la France ce samedi 12 juillet. Un temps placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation, les Pyrénées-Orientales et l’Aude ont été les plus touchés par d’importants cumuls de pluie.

Des orages ont frappé samedi les Pyrénées-Orientales et l’Aude, provoquant des inondations et mobilisant les secours à de nombreuses reprises. Samedi 12 juillet, de violents orages ont frappé les Pyrénées-Orientales et l’Aude, provoquant des inondations dans plusieurs communes. Météo-France avait placé les deux départements en vigilance orange pour « orages » et «pluie-inondation». Selon La Chaîne Météo, ces intempéries sont dues à une «goutte froide» remontant d’Espagne, venue rencontrer de l’air chaud en basse couche. Un contraste propice à la formation d’orages particulièrement actifs dans le sud-ouest.

Les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales ont été placés, ce samedi 12 juillet, en vigilance orange pluie-inondation et orages. Une aggravation de la vigilance est possible, précise Météo-France. Des vigilances qui poussent une nouvelle fois les maires à s’adapter, véhiculer le bon message et prévoir en amont.

Incendie de forêt, une menace réelle pour laquelle les acteurs se préparent

Treize départements sont en alerte aux feux de forêt, à la fois dans l’Ouest et le Sud, où les pompiers sont toujours à l’œuvre, vendredi 11 juillet. (…) La fumée a envahi la route. Un incendie vient de se déclarer sous les yeux des automobilistes. Une départementale près de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est coupée. Mais grâce à un hélicoptère et à 90 pompiers, quelques heures plus tard, les flammes sont finalement maîtrisées. Deux hectares seulement ont brûlé.

Dans les Pyrénées-Orientales et l’Aude, des départements fortement exposés au risque de feux, la population, encouragée par les actions des élus, commence à prendre conscience qu’entretenir et débroussailler les terrains est l’une des clés de la prévention contre les sinistres.

Une avancée qui a changé la vie de nombreuses femmes

Le 13 juillet 1965, une réforme du régime matrimonial permet aux femmes d’ouvrir un compte bancaire sans l’accord de leur époux. Un bouleversement, intime et politique, qui a changé la vie de Maria, 93 ans aujourd’hui. (…) J’avais 20 ans et Emile, 26. Il était d’Amélie-les-Bains, un village du pays catalan dans les hauteurs des Pyrénées, et moi, d’Elne, plus près de Perpignan. C’était un homme droit, affectueux, mais avec des idées bien arrêtées, comme « l’homme dehors, la femme dedans ». Un homme de son temps. (…)

Je n’en ai parlé à personne. Même pas à ma mère, parce que je savais qu’elle aurait tenté de m’en dissuader. Mais un jour, j’ai pris mes papiers, les quelques sous que j’avais mis de côté, direction la banque de Perpignan. Il faisait grand soleil, j’avais mis mes lunettes et ma brosse à cheveux au fond du sac. J’étais nerveuse, mais ce n’était pas de la peur, plutôt de l’excitation. Je ne l’ai compris que plus tard : ce n’était pas une formalité, mais un pas vers l’indépendance. J’ai poussé la porte de la banque, je me suis avancée, j’ai souri et j’ai dit : « Bonjour monsieur, je voudrais ouvrir un compte à mon nom, s’il vous plaît. » Il a souri aussi, et il a dit oui.

