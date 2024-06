Article mis à jour le 26 juin 2024 à 10:04

Ce navire n’a jamais aussi bien porté son nom, « Freedom », pour « Liberté » en anglais, sera l’un des deux voiliers présents pour la journée de lancement de l’association, « Guérir en mer ». Mais qui sont les concernés ? À l’heure où le système de santé français est à bout de souffle, soignantes et soignants épuisés tentent de garder le cap. L’association « Guérir en Mer » leur propose de prendre le large pour prendre une grande bouffée d’oxygène.

En partenariat avec Ocean Connect, Guérir en mer 66 lance sa première sortie maritime au départ du port de Saint-Cyprien à 10h*. Julie Veron, présidente du collectif des Pyrénées-Orientales et psychologue de profession, insiste : « Le lancement de ce projet dans les Pyrénées-Orientales est ouvert à tous les professionnels du soin et de la santé ».

L’Association « Guérir en mer » a pour objectif de faire découvrir la navigation à voile aux soignants en état d’épuisement professionnel. Elle vise trois objectifs : prendre soin des soignants, les amener à prendre soin d’eux-mêmes et leur permettre de recréer du lien entre eux. L’idée est de générer une prise de conscience chez les professionnels de santé. Mais pour la psychologue, « c’est assez difficile pour les soignants de reconnaître qu’ils sont en difficulté.»

C’est une thérapie aux embruns marins qui attend les soignants des Pyrénées-Orientales. La mer est connue pour ses effets hypnotiques. Sur le bateau, les soignants peuvent prendre du temps pour eux, s’isoler ou au contraire participer à la navigation en formant un équipage. Soignants et soignantes peuvent décider de s’isoler un moment du reste de l’équipage ou bien faire connaissance. À bord, les langues se délient aux grés des vagues.

Au-delà de cet événement de lancement, une à plusieurs sorties en mer par mois seront proposées. « L’objectif premier est de recréer du lien entre les soignants. D’autant qu’être dans le même bateau facilite le partage. Il faut communiquer, s’entraider. Dans la pratique de la navigation, on retrouve les mêmes valeurs qu’à terre dans les hôpitaux. », explique Julie Veron.

Main dans la main, Guérir en mer et Ocean Connect ont créé cette nouvelle antenne perpignanaise. Frédéric Corral, président de l’association Ocean Connect, raconte : « Au départ, nous sommes spécialisés dans les activités scientifiques de recherche en mer sur trois thématiques différentes : le climat, la biodiversité et la santé ». Contacté par Julie Veron, Frédéric n’a pas hésité une seule seconde à prendre part au projet.

« Notre objectif principal est de mettre en relation les plaisanciers avec les infirmiers. Et de pouvoir faire une sortie par mois tous les six mois avec Guérir en mer. Nous nous occupons de trouver les plaisanciers bénévoles. » Questionné sur l’enthousiasme des skippers, Frédéric répond : « Le problème aujourd’hui, c’est que les navires restent à quai, soit par manque d’équipage, soit parce qu’ils ont fait le tour, c’est un peu dommage. Ici, on donne aux skippers des objectifs de navigation, et aussi l’occasion de partager leur passion. »