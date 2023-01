Les habitants de Saint-Jacques manifestent leur colère à Perpignan

Deux ans plus tard, l’îlot du Puig n’est plus. En 2021, l’immeuble Bétrui a subi le même sort dans l’indifférence générale. Mais en ce début d’année 2023, le communiqué de presse laconique du maire annonçant le 11 janvier pour le lendemain la démolition de 6 immeubles ne passe pas. Isabelle, voisine des immeubles concernés, a reçu un courrier lui demandant de faire ses valises en 48 heures et pour une durée de 3 semaines.

En 2018, ils étaient déjà mobilisés, Kamel, Nasser (devenu Nasdas), Lino alias Nounours, et Jean-Bernard Mathon ; ils étaient déjà tous présents alors que le précédent maire – en pleine torpeur estivale – avait lancé la destruction de l’îlot du Puig. Ils avaient marché sur la Préfecture où le Préfet de l’époque, Philippe Chopin, les avait reçus et avait fait stopper le chantier.

Avec un haut-parleur, Kamel crie «cette mairie est comme la précédente, mais encore plus violente. En moins de 24 heures, on nous a détruit nos logements. Où on va nous mettre, il n’y a pas le relogement, il n’y a pas de construction !». Kamel lance «Touche pas» avant que la foule enchaîne «à mon quartier.»

Derrière la banderole, une partie de la team Nasdas, membres de la communauté gitane et maghrébine du quartier marchent entre selfies et directs sur Snapchat. Petite halte devant l’ancienne université rénovée et qui accueille la faculté de droit. Les manifestants appellent les étudiants à les rejoindre sans succès. La manifestation repart en direction de la Préfecture sous les cris de «rénovations pour Saint-Jacques».