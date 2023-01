Perpignan Saint-Jacques l Inquiétudes chez les habitants et commerçants

«On n’est pas contre les démolitions, mais ce qu’on veut c’est de la concertation», c’est le message d’Aziz Sebhaoui, responsable du Casa café situé juste en face du chantier. Président de l’association des commerçants de Saint-Jacques, Aziz ne décolère pas. «Ils sont arrivés avec les engins pour barricader et tout lancer, et on leur a dit non ! Après, on est allés à la mairie pour discuter. Ils nous ont fait rentrer dans les immeubles, on a vu les étais pliés, et une partie de la façade de la maison qui s’est carrément détachée de l’immeuble.