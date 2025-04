À Perpignan, une Sant Jordi alternative s’organise en marge de la célébration officielle

Grand classique des fêtes catalanes, la Sant Jordi revient célébrer la littérature, l’amour et les roses dans le département. Parmi l’ensemble des festivités prévues, à Perpignan, la Llibreria Catalana et les Editions Trabucaire organisent une Sant Jordi alternative samedi 19 avril 2025, à l’avenue Torcatis. Photo © ACN

C’est en quelque sorte une mise en bouche avant la date officielle de la célébration du saint patron de la Catalogne. La maison d’édition Paraules, Les Publicacions de l’Olivier, l’Office Public de la Langue Catalane, Cam Mainada, le Bar Têt et un large éventail du monde associatif nord-catalan, ont créé un programme pour la rue, et dans la rue.

Redonner un côté universel et populaire à une fête séculaire

Chaque année depuis quatre ans, l’avenue Torcatis se retrouve à fourmiller de stands de livres, d’activités culturelles et de concerts. « Si vous allez à Barcelone, Gérone ou Perpignan, vous verrez que la fête n’a pas la même dimension. Mais l’idée, c’est de faire connaître petit à petit cette tradition », explique Joana Serra, gérante de la Llibreria Catalana. La journée a pour but de partager les racines de la tradition catalane avec pédagogie. Mais la langue française n’est pas en reste. Selon elle, les clients et les clientes vont acheter tout autant de livres en français qu’en catalan, sur les traditions locales, mais pas seulement.

« Il y a cette dame, par exemple, qui est venue me commander 14 livres pour ses petits-enfants. Pour la jeunesse, il y a beaucoup de livres sur la légende de Saint-Georges, et tous les contes qui en sont tirés. Pour les adultes, il y a vraiment de tout. Les prix littéraires en Catalogne paraissent justement en mars, comme le Prix Saint-Georges, qui est un peu l’équivalent du Goncourt en Catalogne. C’est un livre qui va bien se vendre. Mais on trouve aussi des livres de cuisine, d’histoire, de la BD … C’est l’objet qui est important, pas son contenu ».

Une fête du peuple … et des commerçants

La semaine autour de la Sant Jordi, « c’est un petit second Noël » pour les librairies locales, sourit Joana Serra. Les fleuristes, en revanche, n’ont pas encore sauté le pas. Contrairement aux institutions, « nous n’avons pas assez de poids pour convaincre les fleuristes de venir », regrette-t-elle. Bon gré mal gré, les organisatrices achètent donc des roses elles-mêmes pour les revendre. « On aura une variété spécifique du département, faite à Toulouges ».

Histoire de ne pas être en reste, le 23 avril, le jour même de Sant Jordi, La Llibreria Catalana marquera tout de même le coup en organisant une lecture publique de 17h à 19h.

Du dragon à la rose, les origines symboliques de la Sant Jordi

La légende trouve ses racines dans la Catalogne médiévale. Un dragon, dit-on, imposait sa loi à un village en exigeant chaque jour une vie humaine. Jusqu’au jour où le sort désigna la fille du roi. Alors intervint un chevalier, Jordi, qui mit à mort le monstre. Du sang versé naquit un rosier, et de ses branches, une rose rouge. Le chevalier l’offrit à la princesse. En retour, elle lui remit un livre.

C’est cette scène fondatrice que célèbre, chaque 23 avril, la fête de Sant Jordi, où la rose et le livre s’échangent comme gage d’affection. Derrière cette « Saint-Valentin catalane », la tradition met en avant le monde de la littérature. Depuis 1995, l’UNESCO a choisi cette date pour instituer la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, soulignant le rôle des écrivains dans la transmission des idées et des cultures. Le 23 avril marque aussi, symboliquement, la disparition de deux figures majeures des lettres européennes : Cervantès et Shakespeare.

La programmation complète des festivités de la Sant Jordi est à retrouver sur les sites internet des Offices du Tourisme de la ville et des communes, et sur les réseaux sociaux.