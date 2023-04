Les samedis 15 et 22 avril, les bibliothèques de Perpignan proposent plusieurs ateliers pour enfants et spectacles en famille autour de la Sant Jordi. En catalan ou en français, le but est de faire découvrir et aimer la lecture aux plus jeunes. Car, depuis 1996, la Sant Jordi a été déclarée « Journée mondiale du livre » par l’UNESCO. La raison ? Le 23 avril coïncide également avec la disparition de deux grands noms de la littérature, Shakespeare et Cervantès, morts le 23 avril 1616. Cette fête du livre représente aussi la victoire de la connaissance sur l’obscurantisme.

La bibliothèque Bernard Nicolau ouvre le bal le 15 avril avec Invents de La Sole i cia, du théâtre d’objet, en catalan, suivi d’un atelier (5 ans et plus).