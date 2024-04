La Sant Jordi 2024 sera célébrée ce mardi 23 avril. Selon la tradition, cette fête est le jour où s’échangent roses et livres. Depuis 1995, la Sant Jordi se tient en parallèle de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Quelles activités à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales pour la Saint Jordi 2024 ?

La Sant Jordi est célébrée chaque 23 avril en l’honneur de Saint Georges, saint patron de la Catalogne. Cette tradition, qui est toujours d’actualité, veut que les hommes offrent une rose à leur bien-aimée, qui leur offre un livre en retour. En somme une Saint-Valentin à la sauce catalane, à laquelle s’ajoute une dimension littéraire.

Dans les temps anciens, en Catalogne, la légende raconte qu’un dragon terrifiait les villageois, et chaque jour le sort désignait une personne pour apaiser son appétit. Soudain, le malheur s’abattit sur la fille du roi, mais Sant Jordi, chevalier de son état vint au secours de la princesse en terrassant le dragon. Sur le lieu du combat, un rosier poussa, nourri par le sang rouge du dragon. Le triomphant Sant Jordi cueillit une rose rouge et l’offrit à la princesse. En remerciement, la jeune fille lui fit présent d’un livre.

Désormais, Sant Jordi fête le livre et la littérature

Cette fête, qui a un petit air de Saint-Valentin, met donc à l’honneur la littérature. Une période importante pour les écrivains, qui espèrent voir les nouveautés littéraires s’arracher dans les librairies des Pyrénées-Orientales.

En octobre 1995, la journée du 23 avril fut proclamée par l’UNESCO « Journée mondiale du livre et du droit d’auteur ». Une façon de mettre en lumière le rôle des auteurs dans le progrès social et culturel. Cette date coïncide également avec la mort de deux grands auteurs de la littérature universelle : Shakespeare et Cervantès. Pour ces raisons, le 23 avril est devenu un jour symbolique pour l’univers des lettres.

Encore en 2024, la Sant Jordi reste l’une des fêtes les plus célébrées en Catalogne, « inondant » les rues de roses et de livres.

Programme des festivités pour la Sant Jordi 2024 dans les Pyrénées-Orientales

Les animations avant le grand jour

À Amélie-les-Bains, la Sant Jordi sera célébrée le 20 avril et marquera le lancement de la saison littéraire du Cercle des Auteurs Catalans. Plus de 30 exposants prendront place rue des Thermes et des ateliers lecture et écriture seront accessibles devant la maison de la presse de 9h à 17h.

À la même date, le centre culturel catalan et la médiathèque-ludothèque La Marquise de Pollestres organise des animations autour de la thématique maritime à partir de 14h. La journée se clôturera avec un concert du duo Missatgers ainsi qu’un pot de l’amitié offert par le Centre Culturel Catalan.

Le 21 avril, Maïté Barcons Reniu sera présente dans le jardin des plantes des Capellans pour dédicacer son livre. Par la suite, les Collections de Saint-Cyprien accueilleront les enfants pour un atelier d’initiation de contes en catalans et un spectacle sera donné pour les 2 ans et plus. Pour terminer la journée, des sardanes seront dansées dans le grand stade des Capellans.

Le 23 avril, jour de la Sant Jordi

À Saint-Cyprien, la médiathèque ouvrira ses portes à 14h. La compagnie Joli Rêve proposera au jeune public un spectacle musical bilingue (catalan/français).

Du côté de Bompas, la commune célébrera l’évènement avec un défilé dans les rues de la ville.

À Argelès-sur-Mer, pour respecter la tradition et profiter d’une journée festive et haute en couleurs il faudra se rendre place Gambetta. Au programme : spectacle des enfants bilingues des écoles d’Argelès-sur-Mer, stands de livres et de roses, animations jeune public, exposition des créations des écoliers argelésiens…

Les animations après le 23 avril

À Elne, la Sant Jordi sera célébrée le samedi 27 avril. Des auteurs et éditeurs seront réunis sur le parvis de la Cathédrale de 14h à 17h. Ils proposeront ateliers, coins lecture et jeux pour tous. À 15h, la compagnie de Théâtre de la Corneille donnera un spectacle en catalan dans le jardin des Métiers d’Art. Les Gegants d’Elsa déambuleront dans les rues, accompagnés de leurs musiciens à partir de 16h. La journée se conclura par un concert sur la place du Colonel Roger.

Perpignan et ses animations sur plusieurs jours

Comme à son habitude, Perpignan célèbre la Sant Jordi sur plusieurs jours. Les animations se tiendront du 23 à 27 avril, à l’occasion du Salon du livre. L’édition de ce salon sera placée sous le thème du conte.

Le 24 avril, l’I nstitut Jean Vigo diffusera La compagnie des loups de Neil Jordan, une version revisitée du conte : Le Petit Chaperon Rouge.

diffusera La compagnie des loups de Neil Jordan, une version revisitée du conte : Le Petit Chaperon Rouge. Le 25 avril marquera l’inauguration du jardin Louis Liboutry situé au cœur de la Villa Les Tilleuls à 11h.

Le 26 avril, un atelier créatif dirigé par Corinne Verdet autour du thème du labyrinthe incitera les participants à déambuler dans l’enceinte de la médiathèque.

Le 27 avril, sur la place de la Révolution Française à Perpignan, l’association La Rencontre organise une grande fiesta artistique. Concerts et bals populaires se dérouleront sur la place décorée spécialement pour l’occasion par les artistes venus exposer leurs œuvres. À ne pas manquer, la bénédiction des roses sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à 11h30.

Le Salon du livre couronnera la fin des festivités. Cent auteurs, éditeurs, libraires et bouquinistes seront installés dans le couvent des Dominicains pour échanger avec le public.