Emmaüs Catalogne vient en aide aux plus démunis dans les rues de Perpignan

Pour la deuxième année consécutive, l’association Emmaüs Catalogne organisait, ce jeudi 13 février, une journée de dons destinée aux sans-abris et aux sans-papiers sur la place de la Catalogne.

La distribution de ce jeudi 13 février, destinée aux personnes sans-abris et sans papiers, se déroulait toute la journée jusqu’à 17h. « On distribue de la soupe, des cafés, des gâteaux », explique Claudie Carrère, présidente de l’association. De la nourriture mais pas que, « On a aussi toutes sortes de vêtements, des chaussettes, des dentifrices. Puis aussi beaucoup de produits d’hygiène ainsi que des sous-vêtements », indique la présidente.

Pour mener à bien cette opération, quatre bénévoles, deux salariés, une stagiaire ainsi que quatre « compagnons » sont présents pour accueillir les bénéficiaires. Au sol, une dizaine de cagettes avec un très grand nombre de vêtements. Puis, une camionnette vient stationner sur le côté pour apporter un peu de chaleur, avec des soupes et cafés chauds.

La précarité des jeunes en forte hausse

Les jeunes ne sont pas épargnés par la montée des prix. L’association fait un constat alarmant en ce début d’année. En effet, Emmaüs Catalogne connaît une « explosion » de fréquentation de la part des 18-22 ans. Delphine Peronnet, responsable de l’association, se souvient d’un épisode marquant. « En décembre, nous avons fait une maraude, c’était juste avant noël et je me rappelle que nous avons tous été choqué par le nombre de jeunes qui sont à la rue. On en a toujours eu un petit peu, mais cette année c’est inhabituel ».

Un sentiment partagé par plusieurs autres bénévoles de l’association comme Chantal, membre depuis 12 ans chez Emmaüs. « Depuis que je suis rentrée dans l’association, je n’ai jamais vu ça. Cette année c’est choquant ».

Pour la responsable d’Emmaüs, un facteur serait en cause : les réseaux sociaux. Par ce terme, il faut comprendre les vidéos qui inondent nos téléphones sur TikTok ou Instagram. Des influenceurs qui louent le mérite des cryptomonnaies avec un discours qui impacterait négativement beaucoup de jeunes.

« On a eu un petit jeune, pas plus tard que la semaine dernière, dans ce cas. On l’a accueilli et franchement il avait de quoi rebondir. Tout avait été mis en place pour l’aider. Sauf qu’il est dans cette dynamique de réseaux sociaux qui incite à dépenser son argent dans la cryptomonnaie », se désole Delphine Peronnet avant de poursuivre, « Ils sont persuadés qu’ils vont devenir millionnaires mais c’est un cercle vicieux, comme le casino. Et ce n’est pas un cas isolé ».

330 000 personnes sans domicile fixe en 2023

En France, les jeunes âgés de 18 à 29 ans sont « nettement plus touchés que les autres tranches d’âge, avec 10% de pauvres », selon le rapport publié par l’Observatoire des inégalités publié en décembre 2024.

En seulement dix ans, le nombre de SDF a augmenté de 120%, soit 330 000 personnes qui se trouvent aujourd’hui sans domicile fixe, selon le rapport publié en 2023 par la fondation qui portera bientôt le nom de « Fondation pour le Logement des Défavorisés ». Parmi eux, des milliers d’adultes, de jeunes isolés et d’enfants dorment dehors chaque nuit. Des chiffres qui ne restent qu’une estimation imparfaite.