Article mis à jour le 20 février 2025 à 13:03

Ce vendredi 21 février 2025, à 19h dans les murs de la Casa Musicale, Hélène Breschand et la production Flashback donnent rendez-vous à tous ceux qui veulent replonger dans la forêt imaginaire de leur enfance. Une expérience inédite où l’improvisation musicale et sensorielle transforme la forêt imaginaire en théâtre vivant​.

Dans une mise en scène originale, où public et artistes se mêlent, Uriel Barthélémi, Hélène Breschand, Alexander Vert et Thomas Pénanguer recréent, avec une chorale participative, l’esprit de la forêt. « Murmures II » invite le public à pénétrer dans une forêt imaginaire, vivante de voix, de souvenirs et de bruits, évoquant des sensations de l’enfance comme une véritable madeleine de Proust.

Pour vivre pleinement l’expérience, le public – ainsi que la trentaine de participants à cette chorale – sont invités à venir avec leur doudou. Cet objet transitionnel qui nous suit parfois toute notre vie permet de briser la frontière entre notre rationalité d’adulte et nos émotions d’enfant. Ce territoire à la physionomie changeante selon la saison ou l’heure de la journée est le décor de la scène de « Murmures II ». Cette forêt peuplée d’êtres vivants, mammifères, insectes, arbres et plantes ; mais aussi d’êtres imaginaires comme les trolls, les elfes, les gnomes ou les fées sont le décor de la scène et mélangent les rires et les peurs.

« Vous êtes les esprits de la forêt »

La compositrice et directrice artistique de « Murmures II », Hélène, s’adresse à ces interprètes d’un soir : « vous êtes des esprits de la forêt, vous êtes des fantômes, des petits trolls. Selon les pays, ces esprits ne portent pas le même nom, mais ils sont bien là ! »

Il y a déjà plusieurs semaines, une trentaine de participants a répondu présents. Pas besoin de savoir chanter pour Alix, Alexandra, Aurélie, Alain, Pascale, Mathilde. Au contraire, ces habitants de la forêt sont invités à reproduire les sons de la nature, celui des insectes, du vent dans la canopée, autant de mélodies qui vont se mêler à la harpe d’Hélène Breschand ou à la batterie d’Uriel Barthélémi. Même si Hélène marque le tempo de la pièce, chacun et chacune est aussi invité à vivre l’instant, à se déplacer, à jouer avec la lumière et avec le son.

Une forêt imaginaire et inspirée du parc du château de l’Esparrou à Canet-en-Roussillon

Alexander Vert, responsable de Flashback nous explique les prémices du projet.

« Tout a commencé par une commande du château de l’Esparrou à Canet, et surtout de sa forêt. La commanditaire de la première version de « Murmures » tient beaucoup à ce lieu. Elle nous a raconté ses souvenirs d’enfance aux côtés d’une grand-mère énigmatique qui les faisait chanter, lire et qui nourrissait leur imaginaire. Avec Hélène, nous sommes allés nous promener dans cette forêt. Et très rapidement, ce lieu bucolique invite à se rapprocher des arbres pour qu’ils racontent leur mémoire. »

Hélène se souvient également de l’inspiration née de ce lieu : « j’aime cette forêt habitée par nos imaginaires. Nous avons tous en mémoire ces contes où les forêts font peur, mais sont aussi un refuge. C’est un cheminement de la vie. Et puis, il y a les murmures, des animaux, des insectes, des arbres qui grincent et des êtres humains qui la traversent. »

Tout un programme à découvrir gratuitement ce vendredi 21 février à 19 heures à La Casa Musicale de Perpignan.

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube