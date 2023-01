NB : Je dirais qu’il y a deux types de spectateurs : ceux qui viennent suivre une histoire et sont plutôt novices en SF, et les connaisseurs du genre qui ont beaucoup de références. Moi je m’adresse aux deux. Que ce soit de la SF ou non, c’est d’abord la dramaturgie qui va amener quel que chose aux gens. Et l’important c’est que quelque soit le niveau de connaissances du public, on puisse lui donner assez de billes pour qu’il se repère dans l’univers particulier qu’on lui propose.