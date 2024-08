Après 26 ans, Perpignan accueille une nouvelle bagagerie

La France compte 750 000 logements sur Airbnb, selon Vincent Aulnay du collectif ParisVSBnb. À Perpignan, c’est près de 1300 biens qui sont mis en location sur la plateforme américaine. Mais depuis 1996, le centre-ville catalan ne disposait plus de bagagerie. Guilhem Saliès et Vanille Gadenne veulent remettre au goût du jour cette pratique. Et c’est avec LOCKIN qu’ils viennent d’ouvrir leur service de consigne à bagages à Perpignan depuis le 24 juillet 2024. Photo © Unsplash

Légèreté et sécurité, une priorité

À cinq minutes de la gare et à deux pas du Castillet, les deux propriétaires souhaitent s’implanter dans le quotidien des Catalans. Pour le moment, douze casiers sont à dispositions des Perpignanais et des vacanciers. Une trentaine de boîtes à clé sont aussi disponibles. Le but ? Louer un casier pour mettre sa valise, son sac de randonnée, son casque de moto sans être encombré pour se promener dans la ville. « Souvent les locations Airbnb se terminent aux alentours de 10h. Des fois, les gens attendent jusqu’à 15h leur train ou leur BlaBlaCar. Avec LOCKIN, ils pourront profiter de ce temps pour se balader plus léger », explique Vanille Gadenne.

Guilhem et Vanille mettent en avant la sécurité. Un premier QR Code est demandé pour entrer à l’intérieur. Une fois dans la bagagerie, l’usager doit utiliser le QR Code pour payer puis choisir son casier. Deux caméras de surveillance sont installées aux coins de la pièce. « Quand on laisse nos affaires dans un casier sécurisé comme ici, on est plus soulagé et on a l’esprit tranquille », insiste Vanille Gadenne.

Flexibilité et confiance

Légèreté et flexibilité sont « des qualités apportées grâce à ce service ». En effet, la location de casier peut libérer vos bras 24h/24h, 7/7jours. Guilhem et Vanille ont aussi laissé leur numéro en cas de problème. « On habite à côté donc en deux minutes on se rend sur les lieux et on aide les personnes », explique Guilhem Saliès. Malgré l’autonomie du local à bagages, les deux gérants estiment que la relation humaine doit être entretenue avec les usagers. « On ne va pas rester à l’intérieur toute la journée mais on passe souvent. On pense que c’est toujours plus rassurant de parler avec quelqu’un plutôt qu’avec une machine », estime Guilhem Saliès.

Made in France

La bagagerie compte, pour le moment, douze casiers fabriqués en France. Si pour le moment huit sont en taille M et quatre en XL, Guilhem et Vanille se laissent le temps pour en commander d’autres. « On essaye de comprendre les habitudes des Perpignanais et ensuite on pourra en recommander en conséquence. Depuis notre ouverture, il y a deux, trois, personnes qui utilisent nos casiers par jour », lance Vanille Gadenne.

Les douze casiers ne sont pas les seuls matériaux Made in France. En effet, l’unité centrale pour déverrouiller les casiers ainsi que la trentaine de boîtes à clés sont aussi fabriqués en France. Guilhem Saliès souligne que cette initiative écologique constitue une réelle valeur ajoutée. « Tout est fabriqué à Annecy. C’est plus écologique et plus responsable. C’est aussi pratique car les livraisons se font plus rapidement et le service après-vente aussi », assure-t-il.

Une idée venue d’ailleurs

Les deux gérants ont longtemps travaillé à l’étranger comme coordinateurs pour les lycées français. Leur quotidien était rythmé par les déplacements et les voyages. « L’idée a commencé à germer dès 2006 quand j’étais en déplacement en Suède. Puis pendant mes voyages j’ai constaté que c’est un réel confort d’avoir une bagagerie à proximité « , affirme Guilhem Saliès. Toujours en poste mais en France, Guilhem et Vanille espèrent conquérir le cœur des Catalans et des touristes avec LOCKIN.