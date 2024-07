Guide I Que faire durant ce mois d’août 2024 dans les Pyrénées-Orientales ?

Après un mois de juillet riche en animations variées, le mois d’août promet d’être tout aussi dynamique dans les Pyrénées-Orientales. Quelles activités vous feront vibrer ? Que visiter pour vivre à l’heure catalane ?

Les fêtes et festivals à (re)découvrir dans les Pyrénées-Orientales

Débuté le 28 juillet, le festival Pablo Casals se poursuit jusqu’au 8 août. Comme chaque année, la musique de chambre s’invite à Prades.

La 5e édition du Festival 543 se tiendra du 1er au 3 août. Au programme : 10 spectacles différents dans plusieurs communes des Pyrénées-Orientales.

La fête du Babau, une journée historique à Rivesaltes attend ses visiteurs le 1er août. Plongez dans l’histoire avec des ateliers, spectacles, animations musicales, concerts, défilés, un spectacle équestre, un marché, et un feu d’artifice pour clore la journée.

Dans le cadre du festival de musique ancienne des Pyrénées, un concert de l’ensemble Thaleia sera donné à Amélie-les-Bains-Palalda le 2 août. Et dans le cadre du festival Folklorique d’Amélie-les-Bains, des danses traditionnelles seront à admirer sur la place Paul Reig de Banyuls-sur-Mer le 9 août.

En cette période de Jeux Olympiques, le foot sera à l’honneur le 1er et 2 août à Canet-en-Roussillon avec le FFF Tour 2024.

Une sardinade sera organisée le 7 août sur la plage centrale de Banyuls-sur-Mer. Plusieurs communes des Pyrénées-Orientales organisent leur « festa major » durant ce mois d’août, une fête populaire dans le monde catalan : le 14-15 août à Mosset, le 19 à Argelès-sur-Mer, du 22 au 25 à Banyuls-sur-Mer.

D’autres communes ont planifié leur fête du village : Vingrau du 15 au 17 août, Pezilla-de-Conflent le 17, le 24 août à Prats-de-Mollo-la-Preste et sa fête de l’Alegria d’Amunt.

Du 8 au 15 août se déroulera le festival itinérant Les Clés du Classique.

De quoi s’occuper jusqu’à la fin du mois…

Le Festicatal’angles fera vibrer Les Angles du 10 au 15 août. Durant 5 jours, la station fera le plein d’animations avec une découverte des barques catalanes, un correfoc, des concerts et guinguettes, le xicolatada (chocolat chaud traditionnel)…

Le 13 août marquera la 25e fête du pain à Palau de Cerdagne. Au programme de la journée : vente de pain cuit au feu de bois, artisans locaux, animation musicale et manège en bois.

C’est également le 13 août que débutera le festival Courts Circuit 66.

La soirée de clôture du festival Têt en Fête se tiendra le 17 août avec une fanfare groove et funky music.

À Elne, des déambulations artistiques et des spectacles divers animeront la ville le 24 août pour la 3e édition de Tous dehors.

Le 24 et 25 août, Saint-Cyprien accueille le festival du cerf-volant. L’occasion de venir en famille pour contempler les cerfs-volants sous toutes leurs formes.

Le petit festival de la côte Vermeille clôturera ce mois d’août. Cette 4e édition, organisée du 23 au 27 août à Collioure, a pour thème le feu.

Les activités sportives entre terre et mer

De nombreuses activités programmées durant le mois de juillet se poursuivent en août. Cela inclut notamment les cours de Zumba et de fitness sur la plage du Barcarès, ainsi que plusieurs activités nautiques.

Une randonnée entre coucher de soleil et nuit étoilée attend les amateurs de nature qui souhaitent admirer les plus beaux panoramas des Pyrénées Catalanes le 13 août à Bolquere. Elle est accessible dès 6 ans. Le même jour, découvrez la forêt Prats-de-Mollo-la-Preste en pleine nuit.

Plusieurs sessions de danse en bord de mer sont prévues à Saint-Cyprien. Inutile de réserver pour y participer.

Les animations culturelles pour découvrir les Pyrénées-Orientales

Plusieurs animations culturelles restent au programme pour ce mois d’août. C’est le cas des initiations à la sardane les lundis à Perpignan et à Canet-en-Roussillon les vendredis. Les visites nocturnes à Elne se maintiennent en août.

Et pourquoi ne pas participer à une visite guidée pour découvrir les lieux historiques du Barcarès ? Le rendez-vous est fixé tous les mardis. Les amateurs de navigation et de patrimoine maritime pourront participer à une initiation à la navigation tous les mercredis, toujours au Barcarès.

Une visite guidée pour comprendre l’histoire de Port-Vendres et ses personnages illustres est organisée tous les vendredis.

Du 20 au 23 août, le centre d’art contemporain de Perpignan organise des visites guidées à partir de 18h. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition La menace d’un idéal qui met à l’honneur les peintures de Sylvie Dubal.

Nouveauté 2024 : découvrez les balades théâtralisées à Céret. Un bond dans les années 1920 pour découvrir le riche patrimoine de la commune. À découvrir le 27 août.

La sélection de la rédaction de Made in Perpignan

Une course de caisses à savon sera organisée le 10 août à Prats-de-Mollo-la-Preste. La journée débutera dès 9h avec l’inspection des véhicules et se poursuivra jusqu’à 2h du matin.

La thématique du 22e festival international du carillon de Perpignan qui se tiendra du 12 au 16 août est la fraternité. Venez découvrir des artistes lors de concerts incontournables comme celui d’Amy et Ella Gebruers le 12 août sur le parvis de l’église Saint-Jean-le-Vieux.

La compagnie Remue Ménage proposera un spectacle vivant, une fresque lumineuse, le 12 août à Saint-Cyprien. Une ode à l’amour et un hommage à la nature.

La traditionnelle fête des pêcheurs et des plaisanciers se tiendra le 15 août au Barcarès. Une journée qui sera riche en découvertes et divertissements.

Le 24 août, le 1er défilé surréaliste aura lieu à Perpignan. Une déambulation haute en couleurs avec plus de 30 artistes sur des chars. Le public aura l’opportunité de plonger dans l’univers de Salvador Dali et de ses créations.

La nuit des étoiles le 24 et 25 août au Château de Castelnou. Deux salles, deux ambiances : dans les jardins, une activité en famille pour observer le ciel et découvrir les mythes et légendes qui ont façonné l’histoire ; sur la terrasse, une conférence animée par l’astronome, Cyrille Calvet.

Et pour les plus jeunes ?

Bien que plusieurs activités soient accessibles aux enfants, certaines leur sont spécifiquement dédiées.

Sur le site archéologique de Ruscino, la visite-atelier pour créer un médaillon décoratif, déjà organisée tous les jeudis au mois de juillet, sera également donnée au mois d’août.

Un atelier blason sera accessible aux enfants à Saint-André le 7 et le 21 août.

Le 2, 9 et 23 août, les 8 ans et plus (accompagnés d’au moins un adulte) pourront participer à une chasse au trésor à Sainte-Marie-la-Mer.

Tous les mercredis, l’office de tourisme de Saint-Cyprien organise un escape game en famille en plein air intitulé « La relique oubliée ».

Pour les créatifs, l’office de tourisme de Bolquere organise des ateliers pour concevoir des animaux de la forêt à partir d’une figurine en bois tous les mercredis d’août.