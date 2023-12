Comme chaque année depuis 1949, les ateliers Sant Vicens à Perpignan réalisent leur crèche traditionnelle du Roussillon. En 2023, c’est l’abbaye de Saint-Martin du Canigou qui a été reconstituée en céramique pour servir de décor au conte de Noël intitulé «Une flamme sur le Canigou».

Chaque année, Claire Bauby Gasparian, elle-même céramiste, choisit un nouveau thème pour la crèche initiée par son grand-oncle en 1949. En 2023, le conte écrit par Gabrielle DuBasqui revient sur la flamme du Canigou et le souffle du dragon. «Dans notre monde, menacé de cataclysmes, secoué d’incertitudes et d’angoisses, brille toujours, pour qui sait la distinguer, la lumière de la paix, de l’amour et de la fraternité. Comme nous l’a rappelé un certain soir d’hiver, la flamme, inattendue et inespérée, qui s’est allumée sur le Canigou.»

Les ateliers Sant Vicens dédient chaque année une pièce à l’installation de la crèche de Noël

Il faut plusieurs jours de travail pour mettre en scène les 150 sujets, dont 100 personnages et 50 animaux extraits de la collection familiale de santons. Une collection qui au fil des ans compte plus de 400 santons réalisés par le céramiste Conrad Paris. Si la nativité ou les Rois mages sont parmi les figures imposées de l’exercice, les scènes de la vie quotidienne laissent libre cours à l’imagination de Claire. Les femmes lavent le linge au bord de la rivière, les bergers gardent leurs brebis, les chatons tentent de voler les poissons fraîchement pêchés. Autant de détails à découvrir tous les jours, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, et les dimanches et lundis de 14h à 19h.

Avant d’ouvrir ses portes aux amateurs de crèche, Sant Vicens est avant tout un atelier où naissent les céramiques. La terre rouge de La Bisbal façonnée à la main et recouverte d’un décor artisanal donne naissance, après un passage au four, à ces magnifiques céramiques qui portent les couleurs et l’histoire du territoire. Depuis le haut du mont Canigou aux plages du Racou, des Corbières aux Albères en passant la l’Agly, la Têt ou le Tech s’affichent sur les céramiques de l’atelier Sant Vicens.

En 2021, Claire Bauby Gasparian avait tenu une conférence sur le pessebre de Sant Vicens

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube