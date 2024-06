Ce jeudi 20 juin, seront inaugurées les nouvelles créations céramiques des artistes en résidence à Sant Vicens, un atelier historique de Perpignan. Un vernissage en l’honneur de Jean Lurçat, artiste habitué de la Catalogne.

Cette semaine, ce sont les premières créations céramiques de Jean-Philippe Henric, ainsi que les nouveautés des autres artistes en résidence, Aline Filipp, Steve Golliot-Villers et Joseph Foxonet, qui vous attendent à partir de 18h30 à Sant Vicens. Cette édition sera tournée vers le soleil et les étoiles, des astres chers à Jean Lurçat, à qui les artistes rendent hommage. De nombreux plats et une coupe seront présentés lors du vernissage, mettant en avant les couleurs, les fleurs et les étoiles.

Si Jean Lurçat se promet d’abord à une carrière d’artiste peintre, il s’intéresse à la tapisserie et à la céramique dès les années 30. C’est en 1950 que Jean Lurçat et Firmin Bauby se rencontrent partageant une passion pour la céramique. Pendant près de 15 ans, Jean Lurçat sera, à chaque printemps et automne, en résidence dans le mas de Sant Vicens pour se ressourcer sur cette terre qui l’inspire tout en développant son œuvre de céramiste.

Du 22 juin au 29 décembre 2024, le musée Rigaud présente sa nouvelle exposition temporaire. Après Richard Guino, ce sont les œuvres du peintre et céramiste Jean Lurçat qui seront exposées. Grâce à l’exploration de fonds d’archives inédits et à la présentation d’une centaine de céramiques, l’exposition fait le point sur ce domaine moins familier de son œuvre. Lurçat y aborde un nouvel espace de liberté qu’il a su enrichir par ses autres pratiques et réalisations, elles-mêmes nourries de ses rencontres avec les milieux du spectacle et de l’avant-garde artistique.