À Perpignan, ce vide-dressing lance un concept inédit : Les « Rebelles du shopping »

À mi-chemin entre la boutique et la friperie, le vide-dressing ReBelle propose des vêtements de seconde main abordables. Dès le mois d’avril 2025, le vide-dressing sera le théâtre d’un concours de style. Aurélia, gérante du commerce, propose à ses client(e)s de jouer « les reines du shopping », sur le concept de la célèbre émission diffusée sur M6.

Située avenue Général Gilles à Perpignan, la boutique ReBelle existe depuis trois ans. Certains clients poussent la porte du commerce pour faire des économies, d’autres sont plus attirés par le côté éco-responsable. En effet, les vêtements disposés avec soin sur les portants ne sont pas neufs. Au quotidien, Aurélia rachète jeans, robes, pulls, chaussures et accessoires à ses clientes. Chaque dimanche, elle chine, fouille et négocie les plus belles pièces sur les marchés des Pyrénées-Orientales. Dans la boutique, pas de pancartes ou d’étiquettes, tout est à deux euros ! Un concept en vogue qui touche toutes les catégories sociales.

S’habiller à bas prix, limiter la surconsommation : le vide-dressing porte un nouveau mode de vie

Aurélia n’a pas toujours vendu des vêtements de seconde main pour hommes, femmes et enfants. Dans une autre vie, cette mère de famille a travaillé dans la restauration, des horaires incompatibles avec sa vie de famille l’ont poussée à se reconvertir. « J’ai toujours aimé la mode », sourit la jeune femme. « Depuis toute petite, je m’intéresse aussi beaucoup à l’écologie. L’industrie textile est le deuxième plus grand pollueur après le pétrole. » Selon Greenpeace, l’empreinte carbone du secteur de la mode est estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales.

« Certaines clientes me ramènent des poches remplies de vêtements de la marque Shein. Moi, je fais un peu la guerre à la fast-fashion. Aujourd’hui, on ne peut même plus incinérer ces vêtements, ils sont bourrés de produits toxiques. Avec tous les vide-dressings que compte le département, on peut trouver des vêtements de seconde main tendances et abordables », prône Aurélia, qui lance régulièrement des jeux concours sur les réseaux sociaux ou des tombolas pour faire connaître sa boutique.

Si acheter de la seconde main contribue à diminuer la surconsommation, les vide-dressings permettent aussi de s’habiller à bas prix. « Il y a quelque temps, j’ai failli fermer car financièrement, c’est un peu dur toute seule », confie Aurélia. « Mes clientes m’ont dissuadé de vendre. Depuis qu’elles me connaissent, elles renouvellent leur garde-robe beaucoup plus fréquemment. Quand on voit les prix dans les magasins, ce n’est pas négligeable. » Ici, avec dix euros, il est possible de s’offrir cinq articles.

« Je trouve ça intéressant de ne pas jeter le vêtement pour qu’il ait une deuxième utilité », assure Bouchra, cliente depuis trois ans. « J’achète pour moi et pour mes filles âgées de 20 ans et 10 ans. Dès que je trouve des occasions ou des choses qui peuvent leur plaire, je n’hésite pas à leur prendre. »

Le marché de la seconde main a explosé en même temps que l’inflation

Parmi sa clientèle, Aurélia compte de nombreuses femmes du quartier, qui habitent la cité Bellevue ou le Champs de Mars. La notoriété de la boutique dépasse même Perpignan, puisque des habituées viennent d’Argelès, Sainte-Marie ou Montescot. Dans le vide-dressing, de nombreuses pièces de marques sont installées sur les portants.

Chez les hommes, on trouve notamment des vêtements Tommy Hilfiger ou Teddy Smith… Du côté des femmes, il ne faut pas hésiter à fouiller encore et encore pour dégoter la perle rare. Des vêtements de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs attirent l’oeil. « Je propose par exemple des articles de la marque Zara ou Mango », souligne Aurélia. La commerçante reçoit même des pièces de luxe qu’elle vend sur le compte Vinted du vide-dressing. « Récemment, une cliente m’a amené une veste Vivienne Westwood. C’était un petit gilet en laine, d’une valeur de 200 euros ! Les gens sont contents de trouver une marque. »

Une fois par semaine, une couturière est présente à la boutique. © Célia Lespinasse

Ces dernières années, Aurélia constate que des personnes aux revenus « plus confortables » viennent également s’habiller dans son vide-dressing. Pour la commerçante, le marché de la seconde main a explosé en même temps que l’inflation. D’après le cabinet d’études ENOV, près de 3 Français sur 4 ont acheté un produit de seconde main au cours de l’année 2024, toutes catégories confondues.

Pour Gisèle, qui a une petite retraite, le vide-dressing d’Aurélia est une aubaine. « J’aime bien changer de vêtements. Il y a des pièces vraiment intéressantes à la boutique. C’est un lieu chaleureux, de rencontres, c’est agréable », renchérit la retraitée, qui recherche avant tout un lieu convivial pour faire son shopping. « En plus, c’est près de chez moi ! Je n’ai pas à faire des kilomètres pour acheter un vêtement ou déposer des choses que je ne porte plus. »

Ce vide-dressing propose un concept inédit à Perpignan

Cette année, Aurélia souhaite lancer un nouveau concept au sein du vide-dressing : « Les Rebelles du Shopping ». « Je veux convier des gens du quartier et attirer plus de jeunes autour d’une sorte de compétition », nous explique-t-elle. À l’image des Reines du Shopping, les participants auront une enveloppe de 10 euros pour s’habiller dans la boutique, sur un thème précis et avec un temps limité. Un sondage sur les réseaux sociaux déterminera à la fin qui sera la ou le mieux habillé(e).

À la clé, le head spa attenant à la boutique offrira un massage et un soin du cuir chevelu au gagnant, d’une valeur de 45 euros. « À travers cet événement, je veux surtout montrer qu’il est possible de composer une tenue de A à Z, à partir de vêtements de seconde main et avec un petit budget. » Si la date n’est pas encore fixée, la première « rebelle du shopping » sera élue en avril.