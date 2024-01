Perpignan, quelles villes sont jumelées avec la capitale des Pyrénées-Orientales ?

Article mis à jour le 25 janvier 2024 à 14:49

En ce début 2024, Louis Aliot, maire de Perpignan a annoncé le jumelage prochain de la ville catalane avec Valencia et Palma de Mallorca. Connaissez-vous les huit villes qui ont déjà scellé un pacte d’amitié avec Perpignan ?

Échanges culturels et linguistiques entre Perpignan, Valencia et Palma de Mallorca

Louis Aliot met en avant la langue «qui s’appelle le roussillonnais* qui est évidemment très proche du catalan», le maire de Perpignan attend beaucoup de ces rapprochements avec le pays valencien, majorquais et prochainement avec l’Andorre. Louis Aliot entend «reconstituer ce bloc historique» avec ces trois territoires qui partagent une seule et même langue, le catalan. Au-delà de ces deux villes où les partenariats devraient aboutir en 2024, le maire a évoqué des discussions déjà bien avancées avec la ville libanaise de Biblos. Mais aussi trois autres villes sans préciser leur nom, en Corée du Sud, en Afrique du Sud et en Italie. Pour rappel, en 2016, la précédente majorité avait ouvert des discussions avec Gongju en Corée du Sud.

Pour Louis Aliot cette politique du jumelage est destinée à faire connaître les atouts de sa ville, pour faire rayonner l’image de Perpignan auprès d’une autre population. «La réussite de Perpignan, la politique touristique, économique, la tranquillité et la douceur de vivre à Perpignan sont des éléments particulièrement importants pour l’avenir de la ville et du territoire.»

Perpignan est déjà jumelée avec huit villes à travers le monde

Le plus ancien lien de jumelage est celui signé en 1960 avec la ville allemande de Hannovre, suivi deux ans plus tard d’un nouveau lien d’amitié avec Lancaster en Angleterre. Perpignan est aussi jumelée avec les villes américaines de Lake Charles en Louisiane et Saratosa en Floride, depuis respectivement depuis 1991 et 1995. Le pacte d’amitié avec Tyr au Liban est actif depuis 1997, Maalot Tarshiha en Israël depuis 1998, et Tavira au Portugal depuis 2001. L’ancien maire Jean-Marc Pujol a, depuis 2003, jumelé Perpignan avec sa ville de naissance, Mostaganem en Algérie. Depuis le conflit ukrainien, le conseil municipal de mars 2022 a acté le jumelage entre Perpignan et Tchernovograd.

La France compte près de 7.000** liens de jumelage à travers le monde

Depuis les années 50, la charte mondiale des villes jumelées définit le jumelage culturel comme « le lien qui unit, dans un esprit d’égalité et de réciprocité, des populations entières de deux ou plusieurs pays différents en vue de favoriser le contact des personnes, l’échange des idées, des techniques, des produits. Il est un instrument de culture populaire et de formation civique internationale ».

Un jumelage vient sceller une envie de travailler ensemble, le plus souvent en coopérant dans le domaine de la culture, du tourisme ou de l’éducation. Il repose sur un double engagement : celui de la collectivité, et celui des habitants. Pour être fructueux, il doit s’ancrer dans la réalité quotidienne des citoyens. C’est la raison pour laquelle ces derniers doivent être largement associés au projet, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’associations sportives, sociales ou culturelles.

*Selon l’encyclopédie participative Wikipédia, « le roussillonnais (rossellonès), nord-catalan ou catalan septentrional est un dialecte constitutif du catalan parlé dans le Roussillon, le Conflent, le Vallespir et le Capcir, territoire également dénommé Catalogne nord. Il est rattaché au bloc dialectal oriental. »

**Source la Banque des territoires.