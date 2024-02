Photographier Perpignan à l’aide d’une boîte en métal, c’est possible !

Article mis à jour le 23 février 2024 à 18:37

Et si du scotch et des boîtes de conserve faisaient des miracles ? C’est dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan que l’association Les 2 Rives propose l’atelier original du sténopé. La rédaction de Made In Perpignan, s’est testée à ce procédé atypique : faire de la photographie sans l’aide du numérique. Photos © Alix Wilkie.

La photographie via un procédé atypique demandant peu de technologie

Dans l’atelier de Jean-Michel, coordinateur de l’association, on trouve de tout : des tableaux, des livres, d’anciens panneaux d’exposition… Parmi tout ce brique-à-brac, des boîtes en métal, dont on ignore tous les pouvoirs, seront nos appareils photo pour l’après-midi. Mais avant de les manipuler, il faut les préparer. Munies de leurs bombes de couleur noire, Capucine, Viola et Florence, s’attellent à la teinture de l’intérieur en fer. Ce procédé reprenant le principe de la « chambre noire », permet d’éviter les réflexions parasites lors de la prise de vue. La photo est réalisée grâce à un petit trou appelé le sténopé. Il est le seul à pouvoir laisser entrer la lumière. Ce dernier est créé en suivant des règles mathématiques précises. En effet, il proportionnel à la taille du récipient. Si la dimension est optimale, le flou sur la photo est réduit.

Une fois la peinture sèche, Jean-Michel nous guide en direction du labo photo. Il est l’heure de sortir le papier argentique. Plongés dans le noir, chacun découpe sa bande de papier, support pour notre cliché. La taille doit correspondre aux contours de la boîte. Elle servira à capter la lumière et deviendra plus tard le négatif de la photographie. De ce fait, le papier argentique doit être conservé dans l’obscurité avant toute utilisation. Les lampes rouges inactiniques facilitent le procédé des opérations. Elles diffusent une lumière à laquelle le papier argentique n’est pas sensible.

Avant de sortir, Jean Michel s’assure que chaque boîte est protégée de la lumière. Aucun rayon ne doit pénétrer dans l’appareil photo improvisé. C’est l’étape du scotch. Le sténopé ainsi que le couvercle du contenant sont recouverts de ruban adhésif noir. Les boîtiers sont prêts, les photographes aussi.

À la recherche du modèle parfait à Perpignan

Le sténopé est une technique qui laisse une place importante au hasard. Lors de cet atelier, nous avons donné vie à des appareils photo ne demandant qu’à être essayés. En route pour trouver un sujet ! Si certains ont préféré un paysage ou un bâtiment, d’autres s’essayent… au selfie ! Il est préférable de choisir un lieu lumineux car le « temps d’exposition » pour capter la lumière sur la bande peut très vite augmenter. Nous sommes munis d’une cellule posemètre, un appareil qui nous permet de calculer ce temps d’exposition.

Capucine s’essaie à l’autoportrait. Elle doit rester pendant huit minutes dans une position plus ou moins confortable. Contrairement à elle, Elliott tente une photographie architecturale. Bien exposée, l’Église Saint-Jacques baigne de lumière. 15 secondes, c’est le temps que lui indique son posemètre. Lorsque le temps d’exposition est écoulé, il est urgent de reboucher le sténopé une fois la photo prise. En cette fin d’après-midi, l’expression « c’est dans la boîte » prend alors tout son sens. C’est l’heure pour nous de regagner le labo.

Adieu le négatif, place au positif

De retour dans l’obscurité, il est temps de développer nos photos. Trois étapes sont à suivre. Une fois la bande de papier sortie, elle est plongée dans trois produits chimiques. Le premier, le révélateur, va afficher le négatif de la photographie en noircissant le papier qui était jusqu’ici toujours blanc. En seconde position, le bain d’arrêt bloque le produit précédent avant que celui-ci ne noircisse complètement la feuille. Enfin, le fixateur permet de figer le négatif sur le papier. Le circuit s’achève sur le bain d’eau, puis l’étendoir. La photo doit désormais prête à sécher.

Pour découvrir la pratique du sténopé, le prochain atelier se tiendra le 7 mars de 14h à 16h. Rendez-vous au studio photo des 2 Rives.