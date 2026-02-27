Pol’Hebdo, carnet de campagne : J-16 avant les élections municipales dans les Pyrénées-Orientales

À l’approche des municipales, la campagne s’installe dans les Pyrénées-Orientales. Déclarations de candidature, soutiens, déplacements, prises de position et débats locaux : chaque semaine, ce carnet politique rassemble les faits marquants et les petites phrases qui rythment la vie publique.

Au sommaire à J-23 du premier tour :

Rencontre citoyenne avec les candidats pour Perpignan : les organisateurs étaient-ils neutres ?

Le 10 février dernier, l’association Vernet au Féminin organisait une rencontre citoyenne entre des jeunes du lycée Maillol et les candidats ou leurs représentants à l’élection municipale pour Perpignan. A ce moment il n’avait pas été annoncé que la présidente de l’association ainsi que le professeur de lycée qui présentait le projet figuraient sur la liste du binôme Agnès Langevine et Annabelle Brunet, qui se sont déplacées et se sont exprimées toutes les deux.

De quoi créer une polémique lorsque la composition de la liste a été rendue publique, et questionner la neutralité de la rencontre. Plusieurs membres des mouvements en lice ont déploré le manque de transparence sur la question, ainsi que le maire sortant Louis Aliot qui, sur son compte Facebook, s’émeut d’un évènement biaisé.

De son côté, l’association Vernet au Féminin mise en cause dénonce une campagne de dénigrement et d’intimidation.

Commerce de proximité, un courrier pour alerter les candidats aux élections municipales

Tous les candidats aux élections municipales dans les Pyrénées-Orientales vont recevoir un courrier de la part des représentants des commerçants. Ils veulent sensibiliser sur « les profondes difficultés » que rencontre le commerce de proximité. Laurent Gauze, Isabelle Andersen, respectivement président de la président de la CCI des Pyrénées-Orientales et de la Fédération des associations de commerçants des Pyrénées-Orientales, ainsi qu’Aziz Sebhaoui, vice-président de la Fédération nationale des associations de commerçants, liste dans ce courrier « les enjeux majeurs sur lesquels l’action des communes est déterminante ». Parmi lesquels, le stationnement, le montant des loyers, le pouvoir d’achat… Pour les représentants des artisans et commerçants des Pyrénées-Orientales, la démarche vise à « ouvrir un dialogue constructif » avec l’ensemble des candidats.

Une tribune interpelle les candidats pour dire « non à la corrida »

Initiée par les Écologistes du Pays catalan, une tribune rappelle que la corrida n’est pas une tradition et demande à tous les candidats aux élections municipales de ne « plus cautionner ni soutenir la corrida ». Les signataires citent un sondage réalisé par l’Ifop pour l’association 30 millions d’amis, 75% des Français se déclarent favorables à l’interdiction de cette pratique qui érige la souffrance animale en spectacle. Dans les Pyrénées-Orientales, deux villes organisent encore des corridas, Ceret et Millas.

L’ONG Surfrider foundation Europe demande aux candidats de Canet-en-Roussillon d’agir contre l’érosion du littoral

L’association a écrit un courrier à tous les candidats en lice à Canet-en-Roussillon, ainsi que 23 autres communes du littoral français. « Le littoral n’est pas seulement un décor » assène Surfrider foundation Europe. Face aux enjeux liés à l’érosion du littoral, l’ONG appelle les futures élus municipaux à porter une stratégie claire : « adapter nos communes en s’appuyant sur la nature, la planification et l’intérêt général ». Les candidats sont appelés à s’engager concrètement sur trois mesures pour « un littoral résilient, pensé avec l’Océan, et non contre lui »

« Inscrire le recul du trait de côte et la submersion marine comme priorités du mandat, dans les documents de planification. »

« Stopper l’aggravation de l’exposition au risque, en limitant l’artificialisation et en protégeant les espaces naturels littoraux. »

« Déployer des solutions fondées sur la nature, plus durables, plus justes et plus efficaces pour l’avenir. »

Les jeunes européens appellent les candidats à signer une charte d’engagement européen

Les candidats signataires de cette « charte d’engagement européen », après leur élection, pourront apposer le label « Ville Européenne ». À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars, les sections françaises du Mouvement Européen, des Jeunes Européens et de l’Union des Fédéralistes Européens appellent les candidats à s’engager publiquement en faveur du projet européen. Dans un communiqué, ces organisations rappellent que la commune constitue le premier échelon de mise en œuvre concrète des politiques européennes et le lieu d’exercice direct de la citoyenneté européenne.