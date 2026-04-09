L’adjointe à l’habitat de Louis Aliot démissionne après sa condamnation pour « violences, menaces et outrages » sur une policière

Article mis à jour le 9 avril 2026 à 19:32

Ce 8 avril, lors d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Marion Bravo, adjointe à la mairie de Perpignan en charge de l’habitat et des relations avec les bailleurs sociaux, a reconnu des faits de « violences, menaces et outrages » sur une policière. Après la publication de l’article de L’Indépendant relatant les faits et la peine prononcée, la mairie a annoncé, dans un communiqué de presse laconique, la démission de celle qui avait rejoint Louis Aliot dès le début de son mandat en 2020.

Devant la juge, l’adjointe de Louis Aliot a reconnu les faits pour lesquels elle était poursuivie. Le communiqué de presse évoque des « actes et comportements inappropriés », « commis en dehors et sans lien avec sa fonction d’adjointe ». Selon nos confrères de L’Indépendant, les faits auraient été commis quelques jours plus tôt, lors d’un contrôle routier et d’un dépistage d’alcoolémie auquel elle aurait refusé de se soumettre.

Comme le prévoit cette procédure, l’adjointe a donc reconnu les faits le 8 avril et a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis simple, ainsi qu’à une suspension de son permis de conduire.

De son côté, la mairie confirme que Marion Bravo a reconnu sa responsabilité devant le tribunal. Alors que plusieurs voix de l’opposition s’élevaient déjà pour demander sa démission, le communiqué précise qu’elle a décidé de « tirer toutes les conséquences de sa condamnation » en quittant ses fonctions.