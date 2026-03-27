Mairie de Perpignan : Les rémunérations des élus et du cabinet de Louis Aliot font débat

Article mis à jour le 27 mars 2026 à 19:03

Le deuxième conseil municipal de Perpignan ce vendredi 27 mars a permis de voter les indemnités du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux. Mais aussi de fixer le nombre de collaborateurs du cabinet du maire et leur rémunération. Si l’enveloppe globale des indemnités entre 2020 et 2026 n’a augmenté que de 10%, force est de constater qu’il y a des gagnants dans le second mandat de Louis Aliot.

Les indemnités de Louis Aliot à la mairie de Perpignan

En 2020, l’une des premières décisions de Louis Aliot fut d’augmenter son indemnité de 17%. En 2026, l’ordre du jour prévoyait le vote d’une indemnité identique à celle du mandat précédent pour le maire, à savoir : 5 284 € brut mensuels, dont 3 522 € d’indemnités de maire auxquelles s’ajoutent 1 761 € dus au classement de Perpignan à la fois chef-lieu et ville « touristique classée ».

Pour rappel, son avis d’imposition 2023 faisait apparaître un total de revenus de 81 150 € nets, soit 6 666,67 € par mois. Une rémunération qui cumule les indemnités de maire, vice-président de PMM et de conseiller départemental des Pyrénées-Orientales. Ce montant pourrait évoluer en fonction du vote du 24 avril à Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) dont Louis Aliot brigue la présidence.

À titre de comparaison, l’Insee a publié le revenu médian des Perpignanais, il s’élevait en 2021 à 1 448 € par mois. C’est-à-dire que 50 % des Perpignanais perçoivent moins que ce montant, et l’autre moitié davantage.

Quelles indemnités pour les 21 adjoints de Louis Aliot ?

4 316,04 € brut mensuel pour Charles Pons, Frédéric Guillaumon, et François Dussaubat. À noter qu’entre 2020 et 2026, les indemnisations de ces trois adjoints ont augmenté de 57%.

2 774,59 € pour André Bonet, Véronique Deroubaix, Chantal Bruzi, Frédéric Gourier, Patricia Fourquet, Xavier Baudry, Isabelle Marchesan, Jean-Yves Gatault, Marion Bravo, Jean-Philippe Schemla, Fatima Dahine, David Tranchecoste, Isabelle Bertrand, Pierre Parrat, Danielle Pujol, Catherine Pujol, Philippe Benguigui et Laurence Pignier.

Dans les rangs de l’opposition, les réactions ont été nombreuses. Bruno Nougayrède, s’insurge d’une « hausse problématique de 57% par rapport à 2020. C’est inaudible pour les habitants ! » Pour Christine Gavalda-Moulenat (élue sur la liste de Bruno Nougayrède), ces rémunérations sont « inédites et indécentes ». Françoise Fiter (élue avec la liste de Mathias Blanc) déplore la priorité faite à ces augmentations alors que les Perpignanais ont des difficultés de fin de mois. Louis Aliot a clos le débat avec un lacunaire : « Je pense que les électeurs vous ont répondu. »

Quant à Frédéric Monteil (élu sur la liste d’Agnès Langevine) il s’est ému de ne pas encore connaître les délégations de chacun. De son coté, Christine Gavalda-Moulenat a questionné le manque de parité : « Vous n’avez pas trouvé de femmes pour ces délégations étendues ? » Louis Aliot a rétorqué que les fonctions de chaque adjoint seront bientôt dévoilées par arrêté municipal.

Quelle rémunération pour les 21 conseillers municipaux de la majorité de Perpignan ?

Emmanuel Blanc, et Jean-Luc Antoniazzi, bien que conseillers municipaux perçoivent des indemnités équivalentes à celle des adjoints à savoir : 2 774,59 € pour le premier et 2 466,31 € pour le second.

14 conseillers municipaux de la majorité perçoivent 801,55 € mensuels bruts par mois.

Les trois députées qui siègent à la mairie perçoivent chacune 246,64 € /mois.

Enfin, les 14 conseillers municipaux d’oppositions perçoivent chacun 246,64 €/mois.

Une enveloppe de 411 415 € votée pour les 4 collaborateurs de cabinet de Louis Aliot

Après les indemnités des élus, c’est le vote de l’enveloppe budgétaire dédiée aux collaborateurs de cabinet qui était discutée. Annabelle Brunet (élue avec Agnès Langevine) a fait les calculs : « Il s’agit d’une enveloppe d’un demi-million d’euros pour quatre collaborateurs ! » François Dussaubat s’est défendu en déclarant que le montant était l’enveloppe maximale autorisée et non la réelle rémunération.

Le cabinet du maire regroupe les collaborateurs chargés d’épauler directement l’exécutif municipal. Contrairement aux agents des services, qui assurent la continuité administrative de la commune, ces postes sont liés à la confiance politique du maire. Ils interviennent sur la préparation des décisions, le suivi des dossiers sensibles, l’organisation de l’agenda, les relations avec les élus ou encore la communication. En clair, ils forment l’entourage immédiat du maire et l’aident à traduire ses orientations politiques en action municipale.