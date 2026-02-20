Pol’Hebdo, carnet de campagne : J-23 avant les élections municipales dans les Pyrénées-Orientales

À l’approche des municipales, la campagne s’installe dans les Pyrénées-Orientales. Déclarations de candidature, soutiens, déplacements, prises de position et débats locaux : chaque semaine, ce carnet politique rassemble les faits marquants et les petites phrases qui rythment la vie publique.

Au sommaire à J-23 du premier tour :

Bataille de mains entre SOS Racisme et Louis Aliot

L’antenne locale SOS Racisme a publié un tract sur lequel on peut lire « C’est Louis ou moi ». Sur fond noir trône une main jaune intitulée « Touche pas à mon pote ». Le visuel est publié dans le cadre de la campagne « pour une ville antiraciste » de l’association. Une communication aussitôt reprise et détournée par le maire RN de Perpignan, candidat à sa réélection. « #SOSRacisme se mobilise contre moi ? Mobilisons-nous contre leur propagande ! » a t-il posté sur Facebook accompagné de la même main que SOS Racisme, mais cette fois blanche sur fond tricolore avec le titre « Pour nous c’est Louis ! ». Il dénonce une « campagne de désinformation ».

Dans un communiqué, SOS Racisme répond : « Le combat contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations est, par nature, un combat contre l’extrême droite. »

Bardella-Mélenchon : La guerre des clans n’aura pas lieu

Jean-Luc Mélenchon reporte sa venue à Perpignan prévue ce samedi 28 février. Jordan Bardella avait été annoncé le même jour dans la cité catalane à l’occasion d’un meeting de Louis Aliot. En effet, après la communication de la venue du leader insoumis, le maire de Perpignan a avancé son meeting. Il maintient la visite du président du Rassemblement national ce 28 février à 17h au parc des expositions.

Jean-Luc Mélenchon viendra finalement soutenir Mickaël Idrac, candidat aux Municipales, le jour suivant : dimanche 1ᵉʳ février, à 14h, au Palais des congrès. Ce report intervient en plein climat de tension nationale après la mort d’un militant identitaire passé à tabac à Lyon le 14 février. Selon le ministre de l’Intérieur, un groupuscule d’extrême gauche serait impliqué dans son décès.

Annulation de la venue de Marine Tondelier : Quiproquo ou souci d’agenda ?

Mickaël Idrac avait annoncé sa visite il y a quelques semaines, Marine Tondelier ne se rendra finalement pas à Perpignan pour soutenir sa candidature aux municipales. La cheffe de file des Écologistes annule sa venue prévue le 19 février. D’après un communiqué des Écologistes-Pays catalan, « Marine Tondelier a été forcée de revoir son agenda, et de réduire le nombre de ses déplacements prévus en Pays catalan et en Occitanie ».

Lors de l’annonce de sa visite, confirmée par son cabinet auprès de Made In Perpignan, celui-ci avait finalement fait volte-face et démenti l’information. Ces dernières semaines, les Écologistes se sont scindés sur la question des alliances aux municipales. Fin janvier, une tribune a dénoncé les alliances du parti avec les socialistes. Une trentaine de signataires militants ont alors été suspendus jusqu’à la fin des municipales.

Les premières listes déposées dans les Pyrénées-Orientales

Les noms se dévoilent petit à petit dans la dernière ligne droite. Les candidats aux Municipales n’ont plus qu’une semaine pour déposer leurs listes. Date limite pour le premier tour : jeudi 26 février à 18h. Les dépôts de candidature se font dans la préfecture et les sous-préfectures de Perpignan, Céret et Prades. Et déjà, certains ont pris de l’avance : à Collioure, le candidat face au maire Luc Vitou pose sur les réseaux sociaux après avoir déposé sa candidature à Céret. La maire sortante à Cabestany, Edith Pugnet a fait de même ce mercredi 18 février, tout comme Hugo Roquere, candidat à Estagel.

A noter que pour la première fois, la parité est obligatoire pour toutes les listes. Celles-ci devront présenter, par alternance, autant de femmes que d’hommes.

Sainte-Léocadie : Ils étaient maires de père en fils depuis 132 ans

Fin de dynastie à Sainte-Léocadie où le maire sortant Jean-Marie Aris se retire de la course aux Municipales. Et ce n’est pas son fils mais Henri Kergoat qui prendra le relais selon L’Indépendant. Conseiller municipal depuis trois mandats dans la commune d’environ 150 habitants, il mène la liste « Sainte-Léocadie, un héritage en mouvement ». Un hommage à celui qui a brigué 9 mandats au total depuis 1973, à la suite de son père et de son grand-père.