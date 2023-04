Un week-end pour découvrir la polyphonie au Vallespir en Cants à Céret

Durant le week-end, l’événement propose de nombreux rendez-vous pour faire se rencontrer les amateurs de polyphonie catalane et occitane , mais aussi pour initier ceux qui voudraient s’y mettre. « Il n’y a pas besoin d’avoir des prérequis musicaux pour venir, la polyphonie, c’est le plaisir de chanter ensemble », explique Prisca Martial-Llaveria, chanteuse au sein du duo vocal Les Aoédées et co-organisatrice du festival. Attention il ne s’agit pas de polyphonie sacrée, c’est-à-dire religieuse, mais bien de chants traditionnels populaires, chantés avec au moins deux voix de hauteur différente.

« La polyphonie est une musique de tradition orale », précise Prisca. Pour la chanteuse, ce genre est plus accessible car il se chante en voix de poitrine. « C’est proche de la voix parlée, alors que pour du chant plus lyrique on fait plus appel à sa voix de tête.»

Et surtout, les chansons peuvent se chanter en petit groupe. « À deux ou à trois, tu peux déjà faire de la polyphonie. Et quand j’ai découvert que je pouvais tenir ma voix toute seule en petit nombre, ça m’a donné confiance en moi.»