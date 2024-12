[Carte] Quelles communes des Pyrénées-Orientales ont gagné ou perdu des habitants ?

Article mis à jour le 19 décembre 2024 à 12:07

Comme chaque année, l’institut national de statistique dévoile les chiffres détaillés de la population française. De l’échelle nationale à la communale, l’Insee publie la population de référence et son évolution au cours des dernières années. Dans les Pyrénées-Orientales, quelles sont les communes qui ont gagné ou perdu des habitants ? Quelles sont les communes les plus ou les moins peuplées du Pays catalan ? Le territoire attire-t-il, ou voit-il sa population disparaître ?

Les communes les plus peuplées des Pyrénées-Orientales

Perpignan est sans conteste la ville la plus peuplée du département avec 120 996 habitants au 1er janvier 2022. La ville-centre du département a gagné 1 340 habitants depuis son dernier décompte. Mais selon l’Insee, la commune a perdu en moyenne 0,1% d’habitants sur les six dernières années.

Loin derrière Perpignan, la deuxième commune des Pyrénées-Orientales est Canet-en-Roussillon avec 13 005 habitants, soit une hausse de 407 habitants en une année.

Pour compléter le podium, Saint-Cyprien vient rafler la place de Saint-Estève. En effet, la ville de bord de mer compte 11 995 habitants, une hausse moyenne de 2% par an depuis 2016. Saint-Estève reste stable avec 11 673 Stéphanois, et Pia affiche la plus belle progression avec une hausse de près de 4%, soit 11 174 Pianencs au 1er janvier 2022.

Au-delà de ces quatre communes, seules Argelès-sur-Mer et Cabestany comptent plus de 10 000 habitants. En 2022, il y avait, respectivement 10 779 Argelesiens et 10 414 Cabestanyencs.

Lors du dernier décompte, Saint-Laurent-de-la-Salanque avait tout juste franchi la barre des 10 000 habitants. En 2022, la ville a perdu 69 habitants. Quant aux communes d’Elne et Rivesaltes qui n’étaient pas loin des 10 000 habitants lors du dernier recensement, leur population croît respectivement de 1,28 % et 0,95 %, ce qui n’est pas suffisant pour les faire entrer dans le classement des communes de 10 000 habitants.

Quelles communes sont les moins peuplées des Pyrénées-Orientales ?

La commune la moins peuplée des Pyrénées-Orientales est Glorianes avec seulement 16 Glorianencs recensés. Si Caudiès-de-Conflent a gagné quatre habitants, cela lui permet de ne plus être la lanterne rouge du département. Railleu, Thuès-Entre-Valls, Oreilla et Vira comptent moins de 30 âmes. Au total, 47 villages des Pyrénées-Orientales affichent moins de 100 habitants au 1er janvier 2022. Des villages souvent situés dans les zones difficiles d’accès et/ou en montagne.

Population dans les Pyrénées-Orientales, entre attirance et disparités

Entre 2016 et 2022, la population des Pyrénées-Orientales a progressé de 0,6 % en moyenne annuelle, pour atteindre une population de référence de 492 964 habitants en 2022​. Cette hausse repose principalement sur un solde migratoire positif (+0,9 %), compensant un solde naturel négatif (-0,3 %) : Les Pyrénées-Orientales sont attractives, mais la population âgée enregistre plus de décès que de naissances. Ces chiffres contrastent avec la moyenne nationale, où l’augmentation annuelle atteint seulement 0,3 %.

Cependant, cette croissance cache des disparités. Les communes situées sur le littoral et dans la plaine du Roussillon continuent d’attirer des résidents, tandis que certaines zones rurales et de montagne peinent à maintenir leur population.

Parmi les communes de plus de 2 000 habitants, certaines affichent une forte croissance. Pia, avec une augmentation annuelle de 3,9 %, et Latour-Bas-Elne (+3,6 %) se distinguent par leur attractivité. « Ces communes bénéficient de leur proximité avec les bassins d’emploi et des prix immobiliers plus abordables », analyse l’Insee​. À l’inverse, des localités comme Port-Vendres (-0,9 %) ou Le Boulou (-0,7 %) perdent des habitants, souvent en raison du départ de populations actives. Les contraintes liées à l’emploi et à l’accessibilité expliquent en partie ces tendances.

Selon l’Insee, les Pyrénées-Orientales sont le troisième département d’Occitanie le plus dynamique en termes de croissance démographique ; le pic est attendu entre 2050 et 2070, avant de décroître par la suite.

Quid de la démographie au niveau national ou régional ?

Selon l’Insee, au 1er janvier 2022, 67 761 000 habitants vivent dans une des 34 918 communes françaises, hors Mayotte. Cela représente une croissance moyenne de +0,35 % par an depuis 2016, contre +0,44 % entre 2011 et 2016. Ce ralentissement est dû à une plus faible contribution du solde naturel, qui diminue de +0,37 % à +0,18 % par an. Le littoral, qu’il soit atlantique ou méditerranéen, et les métropoles régionales de Montpellier, Toulouse, Bordeaux ou Nantes constituent les principales zones de croissance démographique. Les évolutions dans les DOM sont contrastées.

Si la population stagne dans cinq régions, dont les Hauts-de-France, Normandie ou Grand-Est, elle croît en Occitanie. La région est la troisième la plus peuplée de France avec 6 080 731 habitants au 1er janvier 2022 (+0,8% par an entre 2016 et 2022). Selon l’Insee, chaque année la région gagne 45 000 habitants, soit l’équivalent d’une ville de la taille d’une ville comme Sète ou d’Alès.