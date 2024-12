Ce mardi 3 décembre 2024, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a dévoilé ses estimations quant au recul des effectifs scolaires en Occitanie. D’après l’étude, le nombre d’élèves scolarisés en France dans le premier degré décroît depuis 2019. Seul un département semble sortir du lot : les Pyrénées-Orientales, où la baisse est moins prononcée qu’au niveau national.

Entre 2019 et 2023, le nombre d’élèves inscrits dans le premier degré diminue de 3,7% dans la région, moins fortement qu’en France métropolitaine (-5,0 %). Selon l’Insee, le recul des effectifs scolaires découle principalement de celui des naissances, enregistrées depuis une décennie. En Occitanie, 519 882 élèves sont inscrits dans le premier degré (pré-élémentaire et élémentaire) à la rentrée 2023. Si les Pyrénées-Orientales comptent 300 écoles et près de 38 000 élèves, à l’échelle des communes, les dynamiques ne sont pas toutes les mêmes.

La chute démographique entraîne-t-elle la fermeture des écoles dans les Pyrénées-Orientales ?

« Les Pyrénées-Orientales ne sont pas épargnées par la baisse démographique que traversent nos écoles, bien qu’elle soit moins importante dans notre département », déclarait en février 2024, Anne-Laure Arino, directrice académique des services de l’éducation nationale. « Sur cinq ans, entre 2019 et 2024, nous avons perdu 1 442 élèves sur le premier degré. »

Selon l’Insee, depuis 2014, le nombre de naissances a moins baissé dans les communes rurales que dans les communes urbaines. En effet, les naissances augmentent à nouveau dans les communes rurales depuis 2018, en particulier dans celles où l’habitat est le plus dispersé. À l’inverse, elles continuent à diminuer dans les communes urbaines, plus particulièrement dans les grands centres urbains.

L’un des engagements de la Dasen est de maintenir l’ouverture de toutes les écoles, y compris celles situées en zone rurale. « L’école fait vivre un village, c’est notre politique éducative », affirmait la directrice académique, qui a quand même dû se résoudre à fermer certaines classes, lorsque la chute démographique était trop importante.

L’effectif scolaire des villes les plus peuplées se maintient

Dans les Pyrénées-Orientales, voici l’évolution des effectifs scolaires pour les communes les plus peuplées. Entre 2019 et 2023, Perpignan a perdu -0,8% de ses élèves, Saint-Cyprien (-3,1%), Argelès-sur-Mer (-5,1%), Cabestany (-13,8%) et Saint-Laurent-de-la-Salanque (-16%). À l’inverse, la commune de Pia a augmenté de 10% ses effectifs.

Ces données sont aussi à mettre en perspective avec le dernier recensement de la population. Le département comptait 491 000 habitants au 1er janvier 2023. C’est le 10e département de France métropolitaine où la croissance démographique est la plus forte au cours des cinquante dernières années. La hausse constante du nombre d’habitants est liée à l’arrivée de nouveaux arrivants plus qu’au nombre de naissances.

En 2023, Perpignan comptait 119 656 habitants, la ville aurait perdu 2 278 personnes sur six ans. Pour rappel, les villes moyennes sont les communes qui comptent entre 10 000 et 100 000 habitants.

Canet-en-Roussillon : 12 598 habitants (+633)

Saint-Estève : 11 550 habitants (-148)

Saint-Cyprien : 11 398 habitants (+986)

Argelès-sur-Mer : 10 792 habitants (+409)

Pia : 10 733 habitants (+1 992)

Cabestany : 10 338 habitants (+548)

Saint-Laurent-de-la-Salanque : 10 010 habitants (−291)

Elne : 9 428 habitants (+769)

Rivesaltes : 9 099 (+421)

Quelles sont les communes qui ont perdu ou gagné le plus d’élèves ?

Selon l’étude menée par l’Insee, entre 2019 et 2023, l’école de Maury a perdu 40% de ses élèves, suivis de près par Taurinya (-39%). De son côté, la commune de Reynes a perdu presque 30% de ses effectifs scolaires, tout comme Opoul (-27,5), Bourg-Madame (-26%), Banyuls-sur-Mer (-28%) ou encore Saint-Jean-Lasseille (-27%). En haut du classement, Fontpedrouse affiche moins 100%. En effet, la seule école du village a fermé ses portes en 2021.

À l’inverse, Palau de Cerdagne se hisse en tête des villes qui ont gagné le plus d’élèves, entre 2019 et 2023, avec une hausse de 125% de ses effectifs. Suivies de Belesta (+80%), Olette (+65%) ou encore Peyrestortes (+54%). Des pourcentages à relativiser, compte tenu des petits effectifs de certaines classes. À titre de comparaison, Perpignan ne perd que 0,8% de son effectif, ce qui correspond tout de même à 80 élèves.