« À huis clos » de Kery James à l’Archipel Perpignan : Ressentis en podcast, entre émotions brutes et analyse collective

Ce podcast a été réalisé en deux séquences. Lors de la première, les participants ont été conviés au Théâtre de l’Archipel le 8 avril 2025. Dans une salle comble, participants et participantes à l’atelier avaient la lourde tâche de suivre la pièce de manière active afin d’en faire une critique constructive, sous forme audio.

Le 15 avril, ce fut donc le moment de se mettre autour de la table pour aller au-delà du simple « j’aime, j’aime pas », pour exprimer avec des mots les raisons d’un sentiment qui, d’ordinaire, se ressent plus qu’il ne s’analyse. Photo © Simon Gosselin

Une réalisation en partenariat avec Mediaclic, L’Archipel et le Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Perpignan.

La mise en scène choisie par Kery James dans « À huis clos » impacte

La mise en scène m’a profondément marqué. Si, au début, l’écran et le mouvement des caméras autour de la scène perturbent, après quelques minutes, on constate les apports de ces vues en champ-contrechamp à l’histoire. Le jeu des acteurs prend alors le dessus. Au contraire, l’écran et les zooms des caméras, notamment sur le bureau, permettent de percevoir les détails qui, dans une mise en scène classique, seraient invisibles. La scène disposée en rond est aussi intéressante pour pénétrer l’intimité et la relation des personnages. Critique signée par M.

J’ai aimé le texte, fort, avec de nombreuses références à l’actualité. J’ai aussi beaucoup apprécié entendre la version d’un homme noir issu des quartiers populaires. En revanche, j’ai eu un peu plus de mal avec la mise en scène : l’écran m’a parfois déconcentré. Critique de P.

Sous la menace d’une arme, le juge révèle ses failles

J’ai bien aimé le moment, au tout début, où l’un des personnages demande : « Qui, à ce jour, veut encore être juge ? » C’est étonnant de penser que ce type de métier n’attire plus. Mais la séquence qui m’a le plus marquée est celle où le juge dévoile ses sentiments envers sa fille. Il reconnaît ses défauts, ses qualités, et se montre très touchant. C’est d’autant plus fort que la mère de sa fille est décédée, et qu’à ce moment-là, le juge était séparé de la mère de son enfant.

Le juge, Nicolas Rittner, admet qu’il veut diriger la vie de sa fille – une déformation sans doute liée à son métier et à l’influence qu’il exerce sur la vie des justiciables. Il conçoit que sa relation paternelle ne devrait pas être la même. Dans son message laissé sur le répondeur de sa fille, il exprime son regret de vouloir contrôler sa vie, son avenir, ses choix et ses relations amoureuses. Critique de S.

La fin de la pièce « À huis clos » questionne

Je pense que c’est une fin préméditée par Soulaymaan. L’appel à la police, la remise de l’arme et le port de la robe d’avocat. Pour moi la pièce se clôture par la mort du juge ; tué par un système qu’il a défendu. Une vie pour une vie. Un jeune homme tué, certains diront assassiné par la police, de dos, désarmé. Et ce n’est que justice… Critique signée K.

Synopsis de la pièce « À huis clos »

Légende du rap français, Kery James est aussi reconnu pour ses pièces engagées. Dans son nouveau spectacle, en face-à-face avec le comédien Jérôme Kircher, il nous plonge dans un huis clos brûlant qui aborde de front le drame d’une justice à deux vitesses.

Après l’immense succès de sa première pièce À vif, Kery James, accompagné à la mise en scène et à la scénographie par Marc Lainé, retrouve le personnage de Soulaymann, jeune avocat confronté à un pays affaibli par une justice défaillante. Bouleversé par le meurtre de son grand frère par la police, il décide de se faire vengeance lui-même. Mais les mots deviennent ses armes.

Face au juge ayant acquitté l’assassin de son frère, un débat acharné s’engage, questionnant aussi bien la démocratie, l’amour ou le pardon. Sous la plume de Kery James, s’affrontent alors deux visions du monde, dans un théâtre politique au cordeau, à la fois acerbe et touchant.