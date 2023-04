Premier déplacement du Préfet de Région dans les Pyrénées-Orientales

Lors de la conférence de presse tenue par le Préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy et de Région, Pierre-André Durand, les chants de la CGT et les explosions des pétards se faisaient à l’intérieur même de la Préfecture. Depuis la fin de matinée, sous les fenêtres du Préfet, la CGT avait installé stand de merguez et rails de chemin de fer. L’intersyndicale devait rejoindre ce rassemblement pour attendre la décision du Conseil Constitutionnel concernant la réforme des retraites.