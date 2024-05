Près de Perpignan, cette libraire se bat pour sauver ce commerce emblématique

« Je suis tombée amoureuse », lance Justine, qui a eu un coup de cœur dès sa première visite à la librairie. Accolée à la chapelle du village, la bâtisse tout en pierres apparentes a un charme certain. Il y a huit mois, la jeune libraire décide de sauter le pas et se positionne comme repreneuse, la seule à l’heure actuelle.

« Aujourd’hui des études montrent qu’il y a une zone blanche, un désert de librairie dans les Pyrénées-Orientales. J’espère pouvoir sauver la librairie de la fermeture en rachetant le fonds de commerce« , confie cette passionnée de livres , qui a récemment engagé une reconversion professionnelle. « J’ai travaillé pendant sept ans dans le secteur de la mode à Marseille. Désormais, je travaille à la librairie, je me suis formée et j’ai fait des stages. »

Si la librairie Plaisir est l’une des seules du secteur, elle pourrait bientôt définitivement baisser le rideau. « Cela fait des mois que je prépare tous les dossiers pour avoir des subventions, des aides… » Sans aucune réponse de la part du ministère de la culture, Justine décide de lancer un plan de financement participatif. Une dernière bouteille à la mer dans l’espoir de sauver le commerce. Depuis une semaine, une cagnotte est en ligne et sera disponible jusqu’à la mi-juin.

« Aujourd’hui, nous avons atteint les 1 300 euros. Afin d’établir une trésorerie stable, nous estimons notre besoin à 15 000 euros » La somme récoltée permettra également d’accroître le stock de livres de la librairie. À titre d’exemple, un ouvrage au grand format classique coûte en moyenne 20 euros. En fonction de chaque donation, Justine propose une contrepartie. Pour un don de 10 euros, un café ou un thé vous sera offert lors de l’inauguration. Pour 15 euros, de la papeterie personnalisée. Avec 50 euros, un tote bag et à partir de 150, un livre grand format ou deux volumes de poche seront proposés au donateur.

Au fil des années, la librairie Plaisir a scellé de nombreux partenariats avec les médiathèques et écoles des alentours. La boutique fait aussi partie de l’Union commerçante de Saint-Laurent. « C’est un réseau local qui est très intéressant. Si la librairie ferme ses portes, les collectivités vont devoir se fournir ailleurs », regrette Justine.

Longtemps, la librairie indépendante a résisté à la vague du e-commerce, à la hausse du prix des livres et même à l’installation de la grande enseigne Cultura, située dans la zone commerciale voisine, à Claira. « C’est un potentiel concurrent, mais nous avons l’avantage d’être un commerce local qui ne propose pas le même service », assure Justine. À ce jour, la librairie Plaisir compte 4000 clients réguliers enregistrés dans son fichier.

« Je ne crois pas qu’il y ait de vrais ou de faux lecteurs. Chacun doit trouver son bonheur, son livre, qu’importe l’âge, le genre littéraire ou le support de lecture. Et ce tout en se sentant libre et légitime d’entrer dans une librairie indépendante et d’y trouver sa place. »