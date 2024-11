Article mis à jour le 13 novembre 2024 à 13:05

Du 19 novembre 2024 au 16 février 2025, le parc d’Aubiry à Céret est le théâtre d’un drôle de spectacle venu de l’empire du milieu. L’art ancestral des lanternes chinoises mises en scène dans une quarantaine de tableaux transporte vers un temps et un espace lointain. Sur plus de cinq hectares, dragons, arbres à papillons ou signes du zodiaque chinois, tous les codes sont là, et avec eux la magie opère immédiatement à la nuit tombée. Découvrez nos plus belles photos des Splendeurs de Chine à Céret.

Ce 12 novembre 2024, le maire de Céret, Michel Coste, et le consul de Chine à Marseille ont officiellement donné le coup d’envoi de la première édition des Splendeurs de Chine à Céret. À la tribune, aux côtés du maire de la commune du Vallespir, le représentant maire de Nianjing, ville de l’Est de la Chine, le consul de Chine à Marseille et la présidente du Conseil départemental, ont lancé les festivités. « Un événement unique qui nous invite à voyager, à partager, à rêver. Pour la première fois, Céret va s’illuminer de milliers de lanternes venues tout droit de la tradition ancestrale de la Chine. Plus de 2 600 lanternes éclairent les allées et insufflent dans notre vie un souffle de magie et de beauté. »

Dragon, signes astrologiques, arbre à papillon, voyage en terre de Chine depuis Céret

Dans la culture chinoise, le dragon symbolise la force, la sagesse, et la dignité. En revanche, le jeune dragon, la Chimère incarne la vie nouvelle, la vitalité, et les possibilités infinies. Inspirée par cet héritage, la lanterne de « Jeune dragon en quête » associe la curiosité et l’esprit d’aventure d’un jeune dragon aux défis et aux opportunités de la croissance. Elle encourage les visiteurs à poursuivre leurs rêves et à explorer l’inconnu. Aux pieds de chaque tableau, les organisateurs ont pris soin d’expliciter la tradition qui se cache derrière le symbole. Dans ce cas, la Chimère.

Un peu plus loin, une allée bordée d’un cochon, d’un singe ou d’un buffle, le visiteur pourra en apprendre plus sur l’histoire des signes astrologiques chinois. À la différence des Occidentaux, les signes chinois sont tous symbolisés par des animaux. Grâce à ces représentations anthropomorphiques, et selon l’année de naissance, les traits de caractère sont incarnés dans ces animaux.

Dès le vendredi 15 novembre, le parc du château d’Aubiry ouvrira ses portes au grand public qui pourra également y trouver un marché de Noël où les chalets mettront à l’honneur l’artisanat, ainsi que plusieurs lieux de restauration. Aux pieds du château, tous les soirs plusieurs artistes, dans la pure tradition, chinoise performeront. Chaque samedi à 20h30, le spectacle se clôturera par un feu d’artifice illuminant la nuit cérétane. Si l’organisation n’a pas encore dévoilé le détail pour la nuit du nouvel an, selon nos informations, un programme spécial est bien prévu.

300 000 personnes attendues pour découvrir les splendeurs de Chine à Céret

Si le succès populaire est au rendez-vous, cette première édition 2024 pourrait s’inscrire dans la lignée d’autres événements déjà installés dans le paysage festif français. Sous l’appellation « Festival des lanternes », ces événements se déclinent déjà à Paris, Montauban, Blagnac et Gaillac.

Raphaëlle Richard, coordinatrice générale de l’événement déclarait : « Avec Splendeurs de Chine, nous proposons plus qu’un festival avec de multiples activités pour les visiteurs des deux côtés des Pyrénées. Il s’agit d’un parc à thèmes basé sur la culture et l’expérience pour un événement unique et exclusif dans les Pyrénées-Orientales. »

Michel Coste conclut : « grâce à Splendeurs de Chine, le parc du château d’Aubiry va vivre toute l’année et l’occasion d’un dialogue des cultures françaises, chinoises et catalanes. C’est un événement structurant qui va renforcer l’attractivité et la notoriété de Céret, mais aussi de tout le territoire. »

Plus d’informations, planning et tarifs sur le site SplendeursdeChine.fr