Quand l’Asie s’invite à Céret pour la 1ère édition de Splendeurs de Chine

À l’instar de la Fête des Lanternes ou de « Jungle en voie d’illumination » au Jardin des Plantes à Paris, un nouveau spectacle de lanternes sera à découvrir du 15 novembre 2024 au 16 février 2025 dans le Parc du Château d’Aubiry à Céret dans les Pyrénées-Orientales.

Les organisateurs ont d’ores et déjà ouvert la billetterie.

À Céret, « l’expérience inoubliable » de la première édition de Splendeurs de Chine

Splendeurs de Chine célèbrera donc sa première édition en cet hiver 2024-2025. Dès l’annonce de l’événement, le public a su se montrer enthousiaste pour ce spectacle de lanternes ancestrales. Plus de 40 tableaux et 2 600 lanternes mettront à l’honneur la culture chinoise au Château d’Aubiry de Céret. Si cet art débarque dans les Pyrénées-Orientales, il se déploie en Chine depuis plus de 600 ans.

Les structures, composées d’acier et de soie, ont été créées spécialement pour l’évènement, fabriquées dans la région du Sichuan et seront assemblées à Céret. Certaines mesurent jusqu’à 30 mètres de hauteur et 70 mètres de largeur. De quoi faire tourner la tête. Plusieurs mois ont été nécessaires pour concevoir les lanternes.

Dragons, créatures de rêve et figures bienveillantes brilleront de mille feux. Le thème de la première édition de Splendeur de Chine est la mythologie et les légendes. Les tableaux représenteront les scènes de vie de la culture chinoise. Parmi celles-ci, « La cérémonie du thé », « Le charme poétique du Jiangnan » et « Les créatures adorables Haicuo Tu ».

La culture asiatique mise à l’honneur dans les Pyrénées-Orientales

2024 marque le 60e anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques entre la Chine et la France. C’est pour cette date symbolique que l’ambassade de la République de Chine porte Splendeur de Chine. En partenariat avec la société Soleil France basée à Carcassonne et la société R Line Business implantée à Perpignan.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec la Ville de Céret. Nous avons souhaité profiter de l’année 2024 des relations touristiques et culturelles entre la Chine et la France pour multiplier les échanges et les interactions afin d’améliorer la compréhension mutuelle et de resserrer les liens entre les deux peuples. » M. Guoming Shi de Soleil France

Si certains sont prêts à bondir pour crier au carnage écologique, cette information devrait être intéressante. L’éclairage des 2 600 lanternes est composé de plus de 10 000 ampoules LED à économie d’énergie. Le coût énergétique pour cet évènement de plusieurs mois est ainsi inférieur à celui d’un festival de grande ampleur sur trois jours.

Trois mois d’évasion au Parc du Château d’Aubiry de Céret

Du 15 novembre 2023 au 16 février 2025, Céret se transforme en un domaine dédié à l’évasion et la rêverie. Une période de trois mois qui couvre les fêtes de fin d’année les plus célébrées en Pays catalan : Saint-Nicolas, Fête de la Llum, Noël et le Jour de l’An. Les festivités chinoises ne sont pas oubliées avec le Nouvel An lunaire chinois et l’année 2025 qui sera celle du Serpent.

Au programme : des performances artistiques traditionnelles (musique instrumentale, cracheurs de feu, art vivant de changement de visage…), des déambulations et spectacles itinérants, un marché artisanal chinois pour acheter des produits artisanaux et un restaurant traditionnel chinois pouvant accueillir jusqu’à 170 personnes. Un restaurant occidental est également prévu, de même qu’un Marché de Noël dédié à l’artisanat local. Enfin, un feu d’artifice illuminera le ciel de Céret à raison d’une fois par semaine.

Des lanternes au cœur de Céret et au-delà des Pyrénées-Orientales

Cet évènement inédit à Céret s’inscrit dans la lignée du Festival des Lanternes qui se déroule chaque année en France. À noter parmi les éditions précédentes : le Festival Dragons et Lanternes au Jardin d’acclimatation à Paris en 2023-2024, le Festival des Lanternes à Montauban en 2022-2023 et 2023-2024, le Festival des Lanternes à Blagnac en 2021-2022 et le Festival des Lanternes à Gaillac, le tout premier qui s’est tenu en 2017.

Les 5,5 hectares du Parc du Château d’Aubiry ne seront pas les seuls à être décorés par des lanternes dans la sous-préfecture des Pyrénées-Orientales. Des lanternes seront exposées en centre-ville et un petit train touristique permettra de relier la ville au château.