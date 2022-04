Présidentielle 2022 l Le Conseil constitutionnel annule les 609 voix des électeurs d’un bureau de vote perpignanais

Ce 27 avril le Conseil constitutionnel a annoncé, via sa décision n° 2022-197 PDR, le résultat définitif de l’élection présidentielle. Dans sa décision le Conseil a listé 21 irrégularités, durant ce second tour de l’élection présidentielle ; dont celle de Perpignan. Le Conseil constitutionnel indique : « Dans le bureau de vote n° 704 de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), dans lequel 609 suffrages ont été exprimés, il a été procédé aux opérations de dépouillement sans double contrôle ni lecture à haute voix des bulletins dépouillés ni comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement. Ces manquements rendent impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau de vote ».