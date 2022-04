Présidentielle 2022 l Les Pyrénées-Orientales préfèrent Marine Le Pen à Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est réélu avec plus de 58% des suffrages face à Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National s’incline pour la 3e fois à la présidentielle. Malgré sa défaite, Marine Le Pen obtient le meilleur score jamais récolté par l’extrême droite lors d’une présidentielle. Localement, les électeurs des Pyrénées-Orientales ont choisi de voter largement pour Marine Le Pen. Ci-dessous, analyse du vote local et top 5 des communes qui ont voté pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

♦ Les Pyrénées-Orientales offrent le meilleur score d’Occitanie à Marine Le Pen

Dans les Pyrénées-Orientales, 362.014 électeurs étaient appelés aux urnes ce 24 avril. Alors qu’un quart d’entre eux a choisi de ne pas choisir, ils sont 56,32% à préférer Marine Le Pen au président sortant. Emmanuel Macron ne recueille que 43,68% des suffrages. En 2022, Marine Le Pen obtient dans les PO le score le plus élevé de la région Occitanie. Pour rappel, au soir du 7 mai 2017, les électeurs catalans avaient mis en tête Emmanuel Macron, avec 52,84% des voix. Marine Le Pen, pourtant arrivée en tête au premier tour, s’inclinait avec 47,16% des suffrages.

> À lire aussi l Présidentielle2017 2nd tour Pyrénées Orientales – Top 10 des villes frontistes et macronistes

♦ À Perpignan, Emmanuel Macron à 52%, Marine Le Pen à 48%

Ce 24 avril, 20.209 Perpignanais (48%) ont voté pour Marine Le Pen, ils sont 21.914 (52%) à avoir choisi Emmanuel Macron. Une victoire pour le Président sortant bien moins nette qu’au niveau national. En effet, si Emmanuel Macron sort vainqueur à Perpignan, il perd tout de même près de 3.000 voix par rapport à la présidentielle 2017. En 2017, les Perpignanais avaient largement voté en sa faveur. Ils étaient prêts de 60% (24.901 voix) à préférer le candidat En Marche à la candidate du Front National. Il y a 5 ans, 16.806 électeurs (40,29%) Perpignanais choisissaient Marine Le Pen.

> À lire aussi l Présidentielle 2022 l Le Pen en tête dans les Pyrénées-Orientales : résultats, Top 5 et analyses

À l’échelle nationale, la victoire d’Emmanuel Macron est nette avec plus de 5 millions de voix d’avance. Selon Brice Teinturier de l’institut de sondage Ipsos. La candidate de Marine Le Pen a convaincu 2 millions d’électeurs de plus qu’en 2017. Cette année là, 66,10% des Français avaient voté pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen, qui s’était effondrée lors du débat de l’entre-deux tour, ne recueillait que 33,9% des suffrages.

♦ La bataille des législatives ouverte dès 20h10

Sur les écrans des spéciales élections, Marine Le Pen était la première à prendre la parole. Malgré sa 3eme défaite, la candidate du Rassemblement National s’affiche combattante et annonce, sous les hourras de ses militants, vouloir « poursuivre le combat politique. (…) Jamais je n’abandonnerai les Français ». Après avoir dénoncé « des méthodes déloyales et violentes » durant l’entre-deux-tours, elle se positionne en tant que première opposante à Emmanuel Macron. Marine Le Pen se projette dans les élections législatives du 12 et 19 juin prochain. « Nous lançons ce soir la grande bataille des législatives. Je mènerai cette bataille avec tous ceux qui ont eu le courage de s’opposer à Emmanuel Macron ». La candidate du RN appelle d’ores et déjà à l’union. Un appel appuyé au camp d’Éric Zemmour et à son parti Reconquête.

Un appel qu’Éric Zemmour semble ne pas vouloir saisir. Le candidat qui n’a recueilli que 7% des suffrages au premier tour met en avant son nouveau parti et ses 122.000 adhérents. L’ancien journaliste et polémiste appelle à l’union des droites pour mettre fin à la fatalité des 8 défaites de la famille Le Pen. « Hélas, hélas, hélas, c’est la 8eme fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. (…) J’en appelle à l’union nationale en vue des législatives ». Jean-Luc Mélenchon arrivé en 3e position lors du premier tour demande à ceux qui iront voter aux prochaines législatives de voter en faveur d’une majorité de députés de « l’Union Populaire ». « Plus que jamais, les élections législatives des 12 et 19 juin prochains feront office de troisième tour. Il s’agira alors d’élire une majorité de députés autour de l’Union Populaire pour élire le futur Premier ministre de la République française ».

Localement les tractations vont bon train et notamment à gauche, où les Insoumis et les Écologistes semblent pouvoir aller vers une union. Alors que le dialogue avec les élus de la majorité département et régionale semble bien compromis.

♦ Top 5 des villes des Pyrénées-Orientales qui ont choisi Emmanuel Macron

Mantet 89,47% des votes exprimés

Fillols 81,42%

Casefabre 78,95%

Fosse 73,08%

Valcebollère 72,22%

♦ Top 5 des communes des Pyrénées-Orientales qui ont choisi Marine Le Pen

Lansac 80,77% des votes exprimés

Sauto 80,00%

Estoher 73,15%

Fenouillet 72,09%

Saint-Arnac 71,19%